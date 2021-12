Hun var en af de første henne for at hjælpe, da det stod klart, at den var gal.

Hurtigt satte Kathrine Heindahl sig på hug ved siden af Mia Rej, der skreg og græd i smerte. Der var ingen tvivl om, den var gal.

»Jeg prøver at få hende til at trække vejret og se, om hun kunne slappe lidt af. Jeg prøver bare at være der for hende og støtte hende. Jeg kunne bare forestille mig, det sidste man ønsker er at være alene. Så det var bare at give hende et ordentlig kram og et kys på kinden og være der for hende,« fortalte Heindahl efter sejren i VM-åbningskampen mod Tunesien til B.T.

Også hun blev ligesom holdkammeraterne hårdt ramt af at se Rej ligge og have så ondt.

»Det skærer bare, og det er jo noget af det sidste, man ønsker for folk. Jeg synes, at uanset om det er medspillere eller modstandere, er det altid hårdt og ubehageligt. Det er hårdt lige at samle sig igen,« sagde landsholdsprofilen.

Efter uheldet og inden kampen blev genoptaget, var det dog vigtigt for det danske hold lige kort at se hinanden i øjnene.

»Jeg prøver at være rundt til alle, at nu skulle vi bare have afviklet den kamp på bedst mulig vis. Der var ikke tvivl om udfaldet på det tidspunkt så det var lige at klappe til folk og kigge dem i øjnene og sige: 'vi står sammen og får det gjort færdigt'« fortalte Heindahl, der sammen med holdet hentede de første to VM-point.

Imens hun var en af dem, der tog sig af Mia Rej og efterfølgende fik taget en runde til holdkammeraterne på banen, var det blandt andre Sandra Toft, der talte med de rystede medspillere ude på bænken.

Nogle græd, chokket var helt tydeligt, og derfor prøvede anføreren egentlig blot at være der for dem.

»Jeg tror, jeg siger, der ikke er noget rigtigt at sige. Så prøver jeg bare at trøste, det bedste jeg nu kan i sådan en situation.«

Danskerne vandt kampen mod Tunesien med hele 34-16, men der var hverken jubelfest eller kæmpe råb nede fra omklædningsrummet torsdag aften.

»Stemningen er trykket. Der er jo nogen, der er tæt på hende, nogle er mere trykkede end andre. Nogle er tættere på hende end andre, men det er ikke fordi, vi råber og skriger og jubler, som vi nok havde håbet på, vi kunne efter kampen,« fortalte Heindahl.

Inde på banen var det begrænset, hvor meget spillerne nåede at tale om tingene. Derfor er det også muligt, det er noget, nogle har brug for at gøre endnu engang senere.

»Der skal være plads til alle følelser. Så må vi se. Nogle er hårdere ramt end andre og har selv været igennem skader. Vi tager det, som det kommer, og dem der har brug for hjælp, er vi der også til,« sagde Kathrine Heindahl.

Næste opgave for Danmark er lørdag aften, hvor Congo venter.

Præcist hvor slemt det står til med Mia Rej vides endnu ikke.