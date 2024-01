Mathias Gidsel var knust.

Og tårerne var tydelige i øjnene på landsholdsstjernen efter EM-finalen, da han skulle interviewes til tv.

Han var skuffet. Meget skuffet. Ærgerlig over, danskerne ikke holdt stand.

»Det er jo en kæmpe drøm at stå her. Det er hele januar, der kulminerer på 15 hårde minutter. Selvfølgelig er jeg bare mega skuffet og ked af det,« sagde Gidsel efter EM-finalen.

Mathias Gidsel blev topscorer til EM efter finalen mellem Danmark - Frankrig med medajleoverrækkelse i Lanxess Arena i Køln, søndag den 28 januar 2024.

Her fortalte han også om nogle af de ord, landstræner Nikolaj Jacobsen havde nået at give holdet efter finalenederlaget på 31-33.

»Som Nikolaj også sagde - vil du være med på det her niveau, så får du skuffelser. Du bliver mega ked af det engang imellem. I dag var det vores tur,« lød det fra landsholdsstjernen, der blev delt EM-topscorer.

Nu er der kun en ting at gøre. Se frem, understregede han. For der venter et presset program.

»I morgen er det mandag, Bundesligaen starter lige rundt om hjørnet, OL er også lige rundt om hjørnet. Vi må videre. Men personligt var det også rigtig hårdt at stå i en finale og tabe det hele til sidst,« sagde Gidsel.

Mikkel Hansen, Mathias Gidsel og Simon Hald efter finalen mellem Danmark - Frankrig med medajleoverrækkelse i Lanxess Arena i Køln, søndag den 28 januar 2024.

For han troede, de havde krammet på franskmændene, da Danmark flere gange førte med tre mål.

Men det smuldrede. Både i den ordinære spilletid og til sidst i den forlængede.

»I anden halvleg føler vi, vi har dem under pres, og det er os, den tipper til. I det sidste kvarter i anden halvleg bliver vi sat under hårdt fysisk pres og får sværere ved at score mål. Vi bliver bare trykket flade af det franske tryk.«

