Et intens, uskøn, hed og vanvittig dramatisk finale. Men tanken var tom.

Der var ikke mere tilbage. Danmark taber EM-finalen til Frankrig med 33-31 efter forlænget spilletid.

Danskerne havde det i egne hænder, men franskmændene løb med guldet.

Her er B.T.s karakterer fra finalebraget:

UB

Bænket. I en EM-finale. Den må have gjort ondt på en af verdens bedste målmænd gennem tiderne. Men så kom han ind og tog en af de vigtigste redninger længe. Det var bare ikke nok. Der manglede lidt mere.

De kunne jo slet ikke baguette hans næste træk! Det måtte franskmændene jo selvom. Paris til egen røv. Fra udskældt til EM-helt. Næsten. For Frankrig fik styr på ham i anden halvleg. Det blev altafgørende.

Ah, Emil, du har ellers hele pakken.. Alt for mange afbrændere under EM.

Attitude! Svævede højt som en fandens fynsk ørn. Kæmpe bistro på egne evner. Fornemme bolde ind til Saugstrup. En uskøn kamp, men der var blod, sved og tårer. Ukuelighed og fight.

De hader ham stadig i Frankrig for den finale i Stockholm, men han er måske tilgivet efter søndag aften. Det blev aldrig godt.

Jamen, hvad vil du have, vi skal Bastille op med ham her?! VERDENS. BEDSTE. HÅNDBOLDSPILLER. PUNKTUM. Længe bar han ene mand danskerne på ryggen. I stedet fik han et bittert, bittert finalenederlag. Karrierens første store nedtur.

Når han tømmer lommerne hjemme på hotellet i aften, kan han tage en af tidernes bedste håndboldspillere Nikola Karabatic op af baglommen. Desværre for ham kan legenden selv hive nok en guldmedalje op.

Danmarks helt egen Robocop. Lappet sammen på et tysk hotel i kamp mod tiden. Men måske var der lidt spil for galleriet, for han spillede hvert eneste sekund. Sikke en kriger! Gav Frankrig et bourGOGne i nødden, når der var brug for det. Han gav ALT.

Det sidste angreb i ordinær vil hjemsøge ham for evigt. Inden da havde han hylet Mary med et vanvittigt kongeskud helt op i krydset. Fuldstændig vital i lange perioder. Han holdt ene mand Danmark inde i opgøret, da det allermest brændte på. Men dét allersidste manglede.

UB

Hans Majestæt overlod showet til andre. Inde i korte perioder.

UB

Sad hele kampen på bænken. Men så blev han smidt ind i syv-mod-seks i den forlængede spilletid.

UB

Kanonarmen blev pludselig kastet for de franske løver i anden halvleg. Det blev vildt og heftigt... Men aldrig helt godt.

Dika Mem gjorde det svært for ham i starten. Men han fandt melodien med Saugstrup. Kæmpede og kæmpede. Og så løb han tør for kræfter.

UB

Overhalet af Hald og sad på bænken hele kampen.

Ind efter pausen. Klasse defensiv. Sten-hamrende-fandens-sikker. Faldt sammen med resten af holdet.

Ind i de sidste 30 sek før pausen. Var igennem, men dommeren stjal en fri chance. Derfra blev det ikke godt nok. Et par dyre fejl i angrebet og en dum udvisning.

Han prøvede det hele. Damgaard, Mensah, Landin. Syv-mod-seks. Han har været pausekongen hele EM, og det var tæt på at ske igen. Det sidste angreb gør ham søvnløs de næste mange måneder på Thurø. Skulle det være sat anderledes op? Gav Emil Nielsen startpladsen. Viste modet. Men bredden svigtede. Ramte ikke Kirkeløkke-tricket som ved VM sidste år. EM-forbandelsen lever videre. Intet guld i 12 år.