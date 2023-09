25 euro - eller knap 185 kroner.

Så meget skal du af med, hvis du vil se Mikkel Hansen, Niklas Landin og resten af de danske håndboldstjerner i Champions League.

De seneste sæsoner er mesterholdenes turnering blevet vist hos Viaplay herhjemme. Siden var der helt risiko for sort skærm, da ingen lagde bud ind på rettighederne, men nu er der en afklaring. Selvom det vil koste penge for den enkelte forbruger.

For rettighedshaveren Infront har oprettet en ny streamingtjeneste Handball Kanalen, hvor alle GOG og Aalborgs Champions League-kampe bliver streamet. Det bliver dermed det eneste sted, man kan se de danske stjerner i aktion i den europæiske turnering.

Prisen for et abonnement på månedsbasis bliver 185 kroner, og så kan du se alle Champions League-kampe live. Der bliver også mulighed for at købe adgang til kampene på enkeltbasis.

Men flytningen fra en dansk tv-kanal til en betalingstjeneste bekymrede allerede Aalborg-direktør Jan Larsen tidligere på sæsonen. Han forudså et dyk i seertal.

»Vi mangler en masse svar på, hvad der skal ske. Det kan være, det ender med, at Infront Sport selv opretter en platform, hvor man kan købe sig adgang, men jeg forudser desværre, at det vil gå ud over seertallet og dermed eksponeringen af Aalborg Håndbold,« udtalte han til Nordjyske.



Både Aalborg og GOG tager hul på Champions League-sæsonen lige om lidt - nemlig 13. september.