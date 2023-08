Om blot få uger risikerer du at få sort skærm, hvis du vil se Aalborg Håndbold eller GOG i Champions League.

Det er situationen, som det ser ud lige nu, for der er ingen danske tv-kanaler eller streamingtjenester, der har sikret sig rettighederne. I hvert fald ikke endnu.

Viaplay har sendt kampene de seneste år, men de har ikke kunnet blive enige med rettighedshaveren Infront Sport.

Og det bekymrer direktør i den nordjyske storklub, Jan Larsen.

»Vi mangler en masse svar på, hvad der skal ske. Det kan være, det ender med, at Infront Sport selv opretter en platform, hvor man kan købe sig adgang, men jeg forudser desværre, at det vil gå ud over seertallet og dermed eksponeringen af Aalborg Håndbold,« har han udtalt til Nordjyske i denne uge.

Aalborg Håndbold spiller første kamp 13. september, hvor man skal en tur til Polen for at møde storholdet Kielce, mens GOG starter på hjemmebane mod slovenske Celje.

Spørgsmålet er så, om de danske håndboldfans kan komme til at se de kampe.