Håndboldstjernen Nora Mørk fortsætter med at spille for Norges landshold.

Mørk har ellers ligget i konflikt med Norges Håndboldforbund (NHF) på grund af en sag om Mørks private fotos, som var blevet sendt rundt blandt herrelandsholdsspillere.

Men nu er konflikten slut, beretter norsk TV2.

Det er resultatet af flere dages møder mellem Mørk og håndboldpræsidenten, Kåre Geir Lio.

»Nora har udtrykt ønske om at fortsætte på landsholdet, og det er vi meget glade for,« siger Kåre Geir Lio til TV2 ifølge NTB.

Nora Mørk var utilfreds med forbundets håndtering af sagen, efter forbundet fik viden om, at hendes private fotos var blevet delt. Det har forbundet nu taget til efterretning.

»Vi er enige om at indføre nogle nye rutiner i sådanne sager, og Nora mener, at der er taget gode skridt. Der er mange nye procedurer og nye værktøjer, som skal gøre os bedre,« lyder det fra håndboldpræsidenten.

Sagen blussede op i januar under herrernes EM-slutrunde, da Nora Mørk i et interview med VG fortalte, at hendes private billeder var blevet stjålet og efterfølgende havde cirkuleret på herrelandsholdet.

Mørk var rasende på Norges Håndboldforbund, som hun mente kendte til dette allerede 30. oktober sidste år uden at ville forholde sig tilstrækkeligt til sagen.

Hun mente, at forbundet havde opført sig undvigende og forsøgte at dysse oplysningerne ned.

Derfor meldte hun ud, at hun overvejede sin fremtid på landsholdet, men nu er hun altså kommet frem til at fortsætte.

26-årige Mørk, der nu tørner ud for ungarske Györ, optrådte for Aalborg DH fra 2007 til 2008.

Hun er for tiden ude med en knæskade.

/ritzau/