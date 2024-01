Landstræner Nikolaj Jacobsen var godt i gang med at sætte ord på den danske sejr over Grækenland.

Men så fik han beskeden om, at Færøerne havde skabt et kæmpe håndboldchok mod Norge med et uafgjort resultat. En vaskeægte sensation.

»Tog de point fra dem? Det er vanvittigt flot! Det må jeg sige,« lyder det helt overrasket fra Jacobsen.

Danmark kan potentielt møde færingene i mellemrunden, som man sikrede sig adgang til med 40-28-sejren over grækerne.

»Imponerende. Kæmpe tillykke til Færøerne. Vi har jo mødt dem før, så det kunne da være specielt, men hvis jeg regner rigtigt.... Slår Norge Slovenien, vil de stadig ryge ud.«

»Jeg ønsker dem alt det bedste. Det kunne være sjovt at møde dem til en slutrunde, når der nu er så stort et dansk islæt med de unge drenge deroppe,« siger landstræneren.

Færøerne skabte sensationen mod nordmændene efter at have været bagud 23-26 i slutfasen.

Det var man dog helt ligeglad med, for det lykkedes altså at få det uafgjorte resultat, ingen havde spået.

