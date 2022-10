Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der er fortsat problemer i håndboldklubben Ajax København.

I løbet af denne uge har spillerne kunnet lade sig fritstille i den konkurstruede danske klub. Der er så mange, som har gjort det, at det fredag kun var muligt at have seks spillere på holdkortet til kampen mod Team Sydhavsøerne i herrernes 1. division.

Kort inden kampfløjt valgte to Ajax-spillere at trække sig, og dermed blev kampen aflyst. Det skriver DR.

Det har fået Team Sydhavnsøerne til at reagere kraftigt på deres hjemmeside og kalde det for 'en absurd håndboldaften'.

Bestyrelsesformand Henrik Ritlov undrer sig over forløbet i en krisetid, hvor de kæmper for at overleve.

»Det lyder specielt, og jeg bliver nødt til at høre dem, hvad der kan være årsag til det. Udefra set kan man undre sig over, at man gider at sætte sig ind i en bus, køre til Lolland og klæde om, og så vil man lige pludselig ikke spille,« siger bestyrelsesformand Henrik Ritlov.

Det lykkedes ikke 1. divisionsholdet at låne spillere fra klubbens andethold, som er at finde i 2. division, og som hører under moderklubben.

Men den siddende formand for moderklubben, Flemming Thomsen, oplyser, at bestyrelsen havde drøftet situationen og torsdag besluttet, at man ikke ville sende spillere længere op i systemet. Blandt andet på grund af den tvangsnedrykning, der følger med en konkurs.

Det er ikke første gang, at Ajax København aflyser en kamp kort før tid.

Der bliver ikke nogen kamp mellem Ajax København og Aarhus HC i 1. division i starten af oktober.

Hjemmeholdet fra Ajax København, der befinder sig i store økonomiske problemer, nåede ikke at forsikre sine spillere inden kampstart, og derfor kan de lørdag ikke stille til start.