Tre korsbåndsskader.

Det er, hvad den danske håndboldspiller Helena Elver har været ramt af i sin karriere. Som blot 23-årig.

Og efter den seneste har det da også sat tankerne i gang, fortalte Odense-spilleren, da hun søndag var i studiet hos TV3 Sport.

»Jeg er et sted, hvor jeg lige nu tager én dag ad gangen, og jeg vil virkelig gerne tilbage og spille håndbold, men jeg ved også, det formentlig er min sidste chance,« fortalte Helena Elver.

Det var i forbindelse med forberedelserne til EM i Herning, at Helena Elver i december sidste år fik en korsbåndsskade i sit knæ.

Efter en operation genoptrænede hun og havde udsigt til comeback, da hun endnu en gang blev ramt af sort uheld, for i slutningen af september blev hun ramt igen i samme knæ under en træning.

Og derfor blev hun også spurgt, om hun på noget tidspunkt har haft lyst til at kaste håndklædet i ringen.

»Der er bare et liv efter håndbold, og det er forfærdeligt at skulle stå og snakke om det her som 23-årig, men det er bare min tredje korsbåndsskade,« sagde Helena Elver med henvisning til, at hendes krop jo skal holde i mange, mange år endnu.

»Jeg synes, det ser rimelig sort ud lige nu, men jeg kender jo også mig selv godt nok til, at jeg heller ikke har lyst til, det er det, der stopper min karriere, for som jeg også har snakket rigtig meget med folk omkring mig om, så vil jeg opnå så meget mere end bare være pigen med de tre korsbåndsskader, som bare er et stort talent. Det er ikke det, jeg vil med min karriere,« sagde Odense-spilleren i studiet.

Helena Elver fortalte også, at hun har 'gode mennesker' omkring sig, som er noget af det, hun vælger at fokusere på.

Inden skaden sidste år havde hun udsigt til at få en stor rolle på Jesper Jensens hold til EM, og landstræneren har for få uger siden også fortalt, hvor ærgerlig han er over ikke at kunne udtage Elver til det kommende VM.

