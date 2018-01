Det europæiske håndboldforbund EHF har tildelt Dansk Håndbold Forbund en bøde på 4.000 euro på grund af usportslig optræden fra stjernen Mikkel Hansen.

Ifølge EHF har Mikkel Hansen skubbet til en kvindelig EHF-official og råbt ad hende, da det danske landshold gik til pause efter første halvleg af semifinalen mod Sverige.

Mikkel Hansen er meget uforstående overfor anklagerne, som han pure afviser. Ifølge Mikkel Hansen skete der intet dramatisk i situationen.

»Vi har selvfølgelig også vores egen version. Det er selvfølgelig klart, at den er anderledes, end at jeg skulle have skubbet en kvinde. Jeg gik ud der, hvor jeg kom ind. Hvilket jo giver mening, for det er der, vores omklædningsrum er. Så kan det godt være, der stod en dame foran. Men jeg har ikke skubbet til hende eller sagt noget som helst.«

»Jeg synes det er en lille smule pinlig at læse, at vi har fået en bøde på dobbelt op på, hvad det koster at hive en af modstanderens spillere i trøjen (reference til Kroatiens landstræner, red.). Det sætter vel igen det hele lidt i perspektiv, gør det ikke det? Jeg ved ikke, om de (EHF, red.) skal ud at tjene penge nu, hvor de har tabt en masse penge på billetsalg til semifinalen,« siger han.