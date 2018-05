I efteråret sidste år kunne den tidligere Aalborg DH-spiller og nuværende norske landsholdsspiller Nora Mørk fortælle, at hun havde fået sin telefon hacket, og at hendes private billede siden var blevet spredt på nettet.

Nu er en mand i 30'erne dømt til at betale 150.000 norske kroner i erstatning til håndboldstjernen for at have linket til billederne på Twitter.

»Nora Mørk er glad for dommen i Forligsrådet, da den viser, at det var værd at kæmpe denne kamp for sig selv og andre i samme situation,« siger Mørks advokat, John Christian Elden, til Nettavisen om dagens dom, som er den klart største i sagen.

Før jul anmeldte Nora Mørk 15 personer for at have spredt billederne på nettet. Deling af private billeder uden samtykke fra den krænkede ulovligt, og det kan straffes med en bøde.

Med dagens dom har i alt 10 personer fået en dom i sagen. Ni personer, som alle er mænd i aldrene fra teenager-alderen til op i fyrrerne, er tidligere blevet idømt bøder på beløb fra 10.000 til 15.000 norske kroner for overtrædelse af straffelovens paragraf 332, som går på hæleri. Desuden er de dømt for hensynsløs adfærd.

Sagerne mod to af de 15 anmeldte personer er blevet droppet. De resterende tre sager er under fortsat efterforskning af det norske politi.

»Jeg er gået fra at have det godt til at vide, at mit selvværd er forsvundet. Hver dag har været trættende. Det er svært at stå i den her situation. Jeg tror ikke folk forstår, hvad de laver med en person,« sagde Nora Mørk grædende i et interview med TV2.no, da sagen, som har skabt stor opmærksomhed, kom frem.

Sagen tog en ny, kontroversiel drejning, da det kort før EM i januar viste sig, at det norske herrelandshold i håndbold også havde delt billederne imellem sig.



Det fik Mørk til at stå frem i medierne, hvor hun bebrejdede det norske håndboldforbund for ikke at gøre nok ved situationen. Hun truede med at droppe landsholdet, men hun er forstat aktuel for Norge.