De har kendt hinanden, siden dengang de stod tidligt op om søndagen for at se 'Snurre Snups Søndagsklub'.

Og lørdag aften stod Simon Hald og Magnus Saugstrup så skulder mod skulder og delte øretæver ud til de stakkels slovenske angrebsspillere – og duoen blev helt afgørende for den danske storsejr over Slovenien.

Og det er nærmest uhyggeligt, hvor meget de to danske stregspilleres vej til landsholdet minder om hinanden.

»Vi er vokset op i samme forstad i Aalborg og har spillet sammen, siden vi var børn. Så vi kender hinanden rigtig godt,« fortæller Simon Hald.

Simon Hald og Magnus Saugstrup i forsvaret under EM kampen mellem Danmark-Slovenien i Debrecen, Ungarn lørdag den 15 januar 2022. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Simon Hald og Magnus Saugstrup i forsvaret under EM kampen mellem Danmark-Slovenien i Debrecen, Ungarn lørdag den 15 januar 2022. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

Og Magnus Saugstrup supplerer:

»Vi kommer også fra samme barndomsklub, Nøvling IF, og har nærmest gået i skole sammen. Han er lige to år ældre, men vi har da kendt hinanden, siden vi var seks og otte år.«

»Så vi rendte rundt i den samme håndboldhal fra starten. Og det første år, hvor jeg startede til håndbold, blev jeg rykket op på Simons årgang – ellers skulle jeg have spillet på små mål.«

»Jeg syntes, at det var sjovere at spille på den store bane. Så jeg fik lov at starte på Simons hold.«

Og de to barndomsvenner, der også spillede ligahåndbold sammen i Aalborg, kan godt se det kuriøse i, at de pludselig står ved siden af hinanden på det danske landshold.

»Jo, det er da lidt mystisk. Men jeg synes også, det er meget fedt at have en, man kender fra gamle dage, og som man kan snakke lidt Aalborg med,« fortæller Magnus Saugstrup.

Og Simon Hald tror, at det er en stor gevinst for landsholdet, at han og Saugstrup har så meget fælles fortid i rygsækken.

»At vi kender hinanden rigtig, rigtig godt, tror jeg er afgørende for, at vi så hurtigt kan glide ind i den samme rytme.«

Mandag aften får barndomsvennerne mulighed for at dele lidt mere forsvarsprygl ud, når landsholdet møder Nordmakedonien i den sidste gruppekamp i Debrecen.

Opgøret er helt uden betydning, for Danmark har allerede sikret sig førstepladsen i gruppen, mens nordmakedonerne efter to nederlag ikke længere kan nå avancement til mellemrunden.