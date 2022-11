Lyt til artiklen

Endelig er der godt nyt fra coronakaosset i den danske håndboldlejr.

Alle er nemlig testet negativ i en antigentest – altså en kviktest – på nær Kaja Kamp og Lars Jørgensen, som fortsat er i isolation.

»Vi er mega spændte på resultaterne. Vi har taget en antigen i morges, og alle var negative. Så vi satser og håber selvfølgelig på, at vores pcr-test også er negative,« siger Kristina Jørgensen og fortsætter:

»Selvfølgelig er det mega nøjeren, men vi har god tro på, at vi alle sammen er negative. Vi må jo håbe på det bedste.«

Hele holdet fik taget en kviktest torsdag, fortæller Kristina Jørgensen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Hele holdet fik taget en kviktest torsdag, fortæller Kristina Jørgensen. Foto: Liselotte Sabroe

Kristina Jørgensen og resten af det danske kvindehåndboldlandshold må dog vente nogle timer endnu, før de kan ånde lettede op.

De skal fortsat teste negative i en pcr-test, før de er sikre på at kunne deltage i fredagens semifinale.

Skidt ser det dog ud for assistenttræner Lars Jørgensen og nyindkaldte Kaja Kamp, der fortsat tester positiv og tilmed har for høje CT-værdier.

Morten Henriksen, der er sportschef i DHF, er fortrøstningsfuld for, at Kaja Kamp tester positiv grundet en tidligere smitte for omkring to uger siden, men helt lige så optimistisk er han ikke, når snakken falder på Lars Jørgensen.

I værste tilfælde er han nemlig færdig ved slutrunden.

»Så længe han tester positivt, så er der ikke så meget at komme efter. EHFs regler hedder fem dage (i isolation, red.), og hvis de fastholder det, ser det ikke lyst ud her,« sagde Morten Henriksen til B.T. torsdag.