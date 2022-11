Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det var noget af en bombe, der sprang i landsholdslejren i går, da det blev meldt ud, at både nyindkaldte Kaja Kamp og assistenttræner Lars Jørgensen var testet positive for corona.

Mens sportschefen i DHF, Morten Henriksen, stadig er fortrøstningsfuld for, at Kaja Kamp tester positiv grundet en tidligere smitte for omkring to uger siden, ser det helt anderledes ud for Lars Jørgensen.

I værste tilfælde er han nemlig færdig ved slutrunden.

Ifølge EHFs coronaprotokol koster en frisk omgang coronasmitte nemlig fem dages isolation, og da Danmark skal i aktion fredag og søndag, vil det betyde, at Lars Jørgensen ikke kommer med til nogen af de to kampe.

Slutrunden kan være forbi for Lars Jørgensens vedkommende. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Slutrunden kan være forbi for Lars Jørgensens vedkommende. Foto: Liselotte Sabroe

»Så længe han tester positivt, så er der ikke så meget at komme efter. EHFs regler hedder fem dage, og hvis de fastholder det, ser det ikke lyst ud her,« siger Morten Henriksen til B.T.

Både Lars Jørgensen og Kaja Kamp er på nuværende tidspunkt fortsat i isolation, og begges CT-værdier er fortsat for høje.

Torsdag har hele landsholdslejren fået foretaget en ny pcr-test, og svaret på denne test kommer ifølge Morten Henriksen sidst på eftermiddagen eller først på aftenen.

»Hvis pcr-testene er positive, kigger man på CT-værdier. Årsagen til, at det er spændende at kigge på værdier, er, fordi vi stadig tror på, at Kajas er gammel smitte. Det, man ellers kan bruge testene til, er at sem om smitten er begyndende eller aftagende, men der skal man have test over flere dage,« siger han og fortsætter:

»Vi er yderst spændte på, om nogen af testene indikerer, at nye er blevet ramt.«

I tilfælde af, at Lars Jørgensen stadig tester positiv, og CT-værdierne indikerer, at smitten er begyndende, betyder det altså et farvel til EM-slutrunden for assistenttrænerens vedkommende.