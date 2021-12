Sådan! Danmark er klar til kvartfinalen ved VM - og det er de uanset udfaldet af aftenens kamp mod Tjekkiet.

Det står klart, efter at Tyskland netop har besejret Sydkorea med 37-28 i Danmarks pulje ved kvindernes VM i Spanien.

Med Sydkoreas nederlag bliver Danmarks kvinder, som spiller i aften kl. 20.30, mindst toer i gruppen og er kvalificeret til at være blandt de sidste otte hold ved VM.

For lige at skære situationen ud i pap: Status er, at uanset om Danmark skulle tabe sine sidste to mellemrundekampe til Tjekkiet i aften og i sidste kamp mod Tyskland, er Jesper Jensens hold sikret minimum en andenplads i gruppen.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

Det er de to øverste nationer, der avancerer til kvartfinalen.

Den eneste tilbageværende spænding i gruppen drejer sig nu om, hvem der besætter førstepladsen.

Det bliver afgjort på søndag i den direkte duel mellem Danmark og Tyskland.

