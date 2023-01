Lyt til artiklen

Coronaregler op til det forestående VM har mødt massiv kritik fra flere kanter – og nu har sagen taget endnu en drejning.

Der er nemlig blevet indsendt en officiel klage til Det Internationale Håndboldforbund.

Ikke af hvem som helst – men af den islandske VM-spiller Björgvin Pall Gustavsson, der i et opslag på Twitter oplyser, at andre håndboldspillere står bag klagen.

Helt grundlæggende henviser Gustavsson til den europæiske menneskerettighedskonvention – og peger på »beskyttelsen af frihed og privatliv samt friheden til at arbejde.«

I want to thank everyone for the support regarding my last tweet about the covid 19 restrictions in the next Handball WC! I just now sent IHF this letter here below. All retweets, especially if you are a player taking part in tournament, are well appreciated! Stay tuned… pic.twitter.com/4djBw1VR6W — Björgvin Páll Gústavsson (@BjoggiGustavs) January 4, 2023

»Turneringsreglerne (for corona, red.) er strengere end de eksisterende regler i de respektive lande, og det er arrangøren, der har lavet de her regler,« står der blandt andet i klagen, som fortsætter:

»Spillerne, der bliver sendt i isolation under VM, vil potentielt søge deres rettigheder ved en domstol. Spillerne er klar over, at de til hver en tid kan bryde deres isolation eller nægte at blive testet (hvis det er, de ønsker, red.)«.

Reglerne under VM i Polen og Sverige lyder, at spillerne skal testes for corona flere gange.

Det gælder i dagene før VM, efter det indledende gruppespil og lige inden en eventuel kvartfinale. Hvis en spiller tester positiv, skal vedkommende være isoleret i fem dage. Og først herefter, hvis man kan fremvise en negativ test, må man spille igen.

Noget, de danske spillere kalder håbløst og latterligt og irriterende, ligesom det svenske landshold har stillet sig uforstående over for reglerne.

Björgvin Pall Gustavsson påpeger i sin klage, at det er bemærkelsesværdigt, at IHF lægger op til, at spillere kan blive forhindret i arbejde på grund af corona, når hverken Polen eller Sverige har coronarestriktioner.

Han tilføjer, at han har gennemgået reglerne med flere advokater og inddraget disse, hvorefter klagen er blevet til.

Hvem, de øvrige spillere bag klagen er, fremgår ikke.

Særligt Island var hårdt ramt under EM sidste år. Eksempelvis var tæt på halvdelen af holdet i coronaisolation mod Danmark. Et scenarie, som kan gentage sig i år, men som er helt unødvendigt, mener B.T.s sportskommentator.