Selvom corona ikke længere er samfundskritisk herhjemme, skal vi nu for en stund forholde os til virussen igen.

I hvert fald set med håndboldbriller.

Landsholdsspiller Simon Pytlick er nemlig testet positiv og er nu i corona-isolation, her knap en uge inden håndbold-VM begynder. Og det kan i værste fald blot være begyndelsen.

Det Internationale Håndboldforbund har nemlig opsat flere, strikse coronarestriktioner forud for VM. Og det får B.T.s håndboldkommentator Johnny Wojciech Kokborg til at rive sig i håret:

Simon Pytlick. Foto: Claus Bech Vis mere Simon Pytlick. Foto: Claus Bech

»Åh, for fanden. Ikke igen! Vi oplevede et irriterende corona-deja-vu i november med håndboldkvinderne, og nu står vi her så igen med herrerne,« siger Johnny Wojciech Kokborg.



»Jeg trøster mig med, at der formentlig er tale om en gammel infektion hos Simon Pytlick, men at corona overhovedet er en faktor, er fuldstændig unødvendigt i 2023. Jeg forstår ikke, at IHF bliver ved med at kræve test for en virus, der ikke længere er samfundskritisk.«

Det Internationale Håndboldforbund (IHF) kræver, at samtlige spillere skal testes flere gange i løbet af VM: I dagene lige før VM, efter gruppespillet og lige inden en eventuel kvartfinale.

Tester spillerne positive, kan de første vende tilbage i truppen efter fem dage, hvis de kan fremvise en negativ test.

De strenge restriktioner betyder blandt andet, at Danmark dropper at stille op til selfies og autografer i de kommende testkampe mod Saudi-Arabien på dansk grund.

Og netop på grund af kravene har DHF valgt at teste spillerne allerede nu. For at minimere risikoen for smitte i takt med, at VM nærmer sig.

»Forhåbentligt kommer Pytlick snart tilbage igen, men jeg er sikker på, at landstræner Nikolaj Jacobsen er rasende over, at han igen skal bruge kræfter på corona. Og så ovenikøbet allerede i optakten. Det har han slet ikke brug for,« siger håndboldkommentatoren.

Også ved EM for herrerne i 2022 var nationer på stribe udfordret af strenge corona-regler undervejs.

Det får også B.T.s sportskommentator Lasse Vøge til at grue for den næste måned.

»Det er vildt trist – og grænsende til uforståeligt. Jeg husker med gru tilbage på EM for et år siden, hvor Danmark skulle møde Island, der knap kunne stille hold, fordi halvdelen af truppen afsonede coronakarantæne. Og hollænderne måtte skrive en træner på holdkortet,« siger Lasse Vøge.

»Og nu foregår slutrunden primært i Sverige, hvor man har styr på smitten. Så det virker altså som en overreaktion fra IHF. Samfundet har lært at leve med corona – så kan sporten også.«

Danmark indleder VM 13. januar mod Belgien. Slutrunden spilles i Polen og Sverige.