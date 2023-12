B.T.s håndboldkommentator Johnny Wojciech Kokborg svarer igen på Dagbladets indlæg om Danmarks chancer mod Norge i VM-semifinalen fredag aften:

Hej Norge!

Her har I mig tilbage. Kan I huske mig? Det tror jeg. For hele landet skrev til mig i november 2022.

Og ved I hvad?

Jeg er stadig træt af jer og jeres irriterende succes!

Lad os bare få det første af vejen: Ja, ja, Danmark gik kolde ved EM-finalen sidste år, det må man give jeres jenter. De giver aldrig op.

Men hvad skal man ellers gøre mod store, mægtige Norge? Den største kvindehåndboldnation i hele verden. I er bare så gode. Det er jo HELT umuligt at slå.

Hvordan skal lille Danmark dog hamle op med den store, stygge ulv?

Hold da op, sikke et mediecirkus, der er kommet til Danmark. De store Hollywood-stjerner er landet i det lille kongerige. Nu har jeg selv set det med egne øjne. I elsker virkelig jeres jenter, man skulle tro, at der var tale om ‘Keeping Up With The Hergeirssons’.

Men jeres jenter vil ikke engang give en sølle autograf til norske fans eller tage en selfie, fordi general Hergeirsson er bange for en lille, sølle forkølelse.

Giv da noget tilbage til jeres fans ligesom det danske kvindelandshold, der møder sine tilhængere efter hver kamp og gør danskerne glade.

Men hvad skal man forvente?

I er landet, der tog en af de mest succesfulde trænere i dansk fodbold nogensinde, Ståle Solbakken, og gjorde ham til en del af jeres forfærdelige slutrundestatistik.

24 år til sommer uden slutrunde – det er jo absurd, mine norske venner!

I er landet, der stadig tror, at Casper Ruud bliver en større stjerne end Hoger Rune.

I er landet, der påstår, at Magnus Carlsen er et fænomen – men sandheden er, at han tisser i bukserne på grund af nogle analkugler.

‘Vi kan købe hele Danmark, hvis vi vil,’ blev der sunget med stor hån efter EM-triumfen sidste år.

Jeg håber, I har beholdt kvitteringen, for der er udsalg i Jyske Bank Boxen fredag aften.

2 for 1.

Først ryger I ud, så ryger I hjem.

Du kan følge semifinalebraget mellem Danmark og Norge i B.T.s liveblog lige her.

Opgøret starter klokken 17.30.