Der var lagt op til folkefest med VM på hjemmebane i et af verdens mest håndboldgale lande.

Men sådan er virkeligheden langt fra.

Der er solgt 6.500 billetter til torsdagens kamp mellem Danmark og Japan i Herning, og der er gabende tomt.

Det er slet ikke godt nok, mener B.T.s håndboldkommentator Johnny Wojciech Kokborg.

»Det er svært at sætte ord på, hvor tam atmosfæren var kort inden kampstart. Der er solgt forsvindende få billetter til opgøret, og man har lukket af for det øverste dæk i Boxen.«

»Det er lidt af en falliterklæring. Det er pinligt,« siger han.

»Det er VM på hjemmebane i en af verdens mest håndboldglade nationer. VM-mellemrunde! Og der er ikke et øje.«

»Jeg tror, at DanskHåndbold skal se indad og kigge på prisniveauet på billetterne. I aften koster billetterne fra 335 til 685 kroner for en voksen – og alt imellem 260 til 530 kroner for et barn under 12, hvis man kigger på TicketMaster. Det er simpelthen for vanvittigt, synes jeg.«

Det er ikke første gang under VM-slutrunden, at Johnny Wojciech Kokborg langer ud efter tilskuermængden.

»Danmark pryder sig med at være verdens førende håndboldnation, og derfor synes jeg også, at der burde være udsolgt til alle kampe – uanset modstander og spilletidspunkt. Det er virkelig ærgerligt,« sagde han før kampen mod Chile.

Du kan følge opgøret mod Japan i B.T.s liveblog lige HER.