VM i håndbold. På hjemmebane. En søndag.

Man skulle ikke tro, det kunne blive meget bedre, men jo. Der mangler nemlig en ganske essentiel del: De danske tilskuere.

Når Danmark møder Chile søndag aften, vil der kun sidde omkring 6.000 tilskuere i Jyske Bank Boxen, og det er bestemt ikke godt nok, ifølge B.T.s håndboldkommentator, Johnny Wojciech Kokborg.

»Danmark pryder sig med at være verdens førende håndboldnation, og derfor synes jeg også, at der burde være udsolgt til alle kampe - uanset modstander og spilletidspunkt. Det er virkelig ærgerligt,« siger han og fortsætter:

Danmark vandt første kamp ved slutrunden med 25-21. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere Danmark vandt første kamp ved slutrunden med 25-21. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

»Jeg må faktisk sige, jeg synes, det er en smule pinligt, hvor få der kommer i aften i Jyske Bank Boxen. Hvis det fortsætter i mellemrunden, burde Danmark overveje at gå efter Norges eksempel og sænke priserne i et forsøg på at fylde sæderne.«

Da de danske kvinder fredag var i aktion for første gang ved denne VM-slutrunde, var det i en fyldt hal med omkring 12.500 fans.

På trods af det har man ikke formået at være i nærheden af det tilskuertal til kampen mod Chile.

»Det undrer mig meget, at det er tilfældet, for rammerne er virkelig gode i Herning med en aktiv fanzone og rig mulighed for at få en oplevelse, der ikke kun omhandler kampen. Alligevel mangler tilskuerne lige nu, og det skal der gøres noget ved,« siger Johnny Wojciech Kokborg.

