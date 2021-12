Håndboldkvinderne er i øjeblikket flyvende ved VM i Spanien, men har du lagt mærke til en stor ændring under TV 2s udsendelser?

Her det ikke Thomas Kristensen og Bent Nyegaard, som kommenterer kampene. Det er Jonas Nyhøj og Peter Bruun Jørgensen.

Og da Bent Nyegaard tidligere på året fik beskeden om, at han ikke længere skulle kommentere kvindelandsholdet, var det et slag for ham.

Det fortæller den nuværende håndboldekspert i et interview med TV 2.

Thomas Kristensen og Bent Nyegaard kommenterer snart deres sidste slutrunde sammen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Thomas Kristensen og Bent Nyegaard kommenterer snart deres sidste slutrunde sammen. Foto: Liselotte Sabroe

»Det havde jeg det skidt med, og jeg tillod mig også at være ked af det i et stykke tid,« siger Bent Nyegaard eksempelvis til det danske medie.

Bent Nyegaard har kommenteret samtlige kampe på dame- og herresiden de seneste 14 år.

Derfor understreger han også, at han ikke er bitter på Jonas Nyhøj og Peter Bruun Jørgensen. Håndboldeksperten ønsker dem alt det bedste og stiller sig selv til rådighed, hvis de har brug for et råd eller tre.

Og så har Bent Nyegaard en sidste dans med Thomas Kristensen i begyndelsen af næste år. Her skal det ikoniske makkerpar nemlig kommentere EM i håndbold på herresiden.

Men når det er overstået i slutningen af januar, så tror Bent Nyegaard ligeledes, det er slut med at kommentere herrernes slutrunder på TV 2 for hans vedkommende.

»Jeg er jo ikke tosset. Når TV 2 siger, de danner et nyt par, skal jeg jo være i den relative naive del af spektret, hvis jeg tror, de laver om på det, når de skal lave noget med herrelandsholdet.«