Da de danske håndboldkvinder løb på banen til fredagens åbningskamp ved EM, var det til en ganske særlig sang.

Nemlig den meget velkendte fodboldsang fra 1986, Re-Sepp-ten.

Og inden det danske håndboldlandshold løb ud i arenaen i den slovenske by Celje, spærrede de øjnene op en ekstra gang, da sangen kom på.

»Vi begyndte at lytte lidt og tænkte, at det var sgu da meget fedt. Jeg kunne høre, at folk begyndte at synge med. AM (Anne Mette Hansen, red.) startede med at nynne med,« fortæller Sarah Iversen efter kampen.

Måske var det tæt på at se sådan ud, da Sarah Iversen hørte Re-Sepp-ten? Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Måske var det tæt på at se sådan ud, da Sarah Iversen hørte Re-Sepp-ten? Foto: Liselotte Sabroe

Iversen troede ikke, at der var nogen fra holdet, der havde bedt om sangen. Hun havde i hvert fald ikke fået noget at vide.

Men der var en ganske god årsag til, at det lige præcis var Anne Mette Hansen, der nynnede med som den første.

Danmarks nummer otte havde nemlig bedt om, at sangen skulle afspilles.

»Det er et ekstra ansvar, man har, når man er DJ,« griner hun og fortæller, at det var helt bevidst, det ikke var fortalt videre til holdkammeraterne.

Anne Mette Hansen er holdets DJ. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Anne Mette Hansen er holdets DJ. Foto: Liselotte Sabroe

»Det var en overraskelse. Der var blevet spurgt om en sang, vi gerne ville have, og så spurgte jeg, om det ikke kunne være den.«

Og det kunne det ganske vidst. Heldigvis for Anne Mette Hansen og resten af det danske landshold, som tydeligvis er vilde med den landskendte ørehænger.

»Det er en, vi kører meget i omklædningsrummet. Den skaber sådan en god følelse, når man er afsted i udlandet. Vi hører mange danske sange,« siger hun.

Desværre kunne Re-Sepp-ten ikke give den fornødne energi, da Danmark skuffede fælt i åbningskampen ved EM og led et overraskende nederlag på 26-28 til Slovenien.

