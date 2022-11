Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»Nu er der EM igen, vi har vundet det tit …«

Sådan lyder kæmpehittet fra Gulddreng, men det er nok klogt lige at vente et par kampe, før man hæver det hele og 'lægger det på rødt og hvidt'.

For de danske stjerner er blandt medaljekandidaterne, men årets første EM-kamp var bestemt ikke uden massivt grus i maskineriet.

Jesper Jensens mandskab var i store problemer mod værtsnationen, og der var bestemt et stykke til den storform, landsholdet viste ved sidste års VM. Det betød en skidt start på årets slutrunde, hvor Danmark efter at have ført ved pausen smed det på gulvet og tabte med 26-28 til Slovenien.

Der blev talt meget om hende inden slutrunden, og vi kommer nok ikke til at kunne undgå det et par gange undervejs. Line Haugsted, forsvarsgeneralen, der mangler på det danske landshold ved årets EM på grund af en skade.

Jesper Jensen har forsøgt at finde løsninger, men når der mangler en af verdens bedste til at lukke af, kræver det, at andre træder til i forsvaret, og her var der i den grad problemer.

Samtidig flød angrebsspillet ikke. Der blev lavet fejl, brændt straffekast, og på den måde gjorde de rød-hvide det unødvendigt svært for sig selv. Noget, der nok har givet store panderynker hos landstræner Jesper Jensen, der i den grad har nogle ting, der skal rettes op på – for det var bekymrende.

Eller … hørte du det? Det var helt vanvittigt, den heksekedel, Danmark var kommet til. Ikke nok med at der var fuld knald på lægterne, hver gang Slovenien var i angreb med trommer, bannere flag og hvad der ellers var. Så begyndte de også både at pifte og buh’e, når Sandra Toft skulle hente en bold, og når danskerne stormede til angreb.

Med blot en time til kampstart så det ellers uhyre sølle ud her i Zlaratog Arena, hvor der måske sad 20 mennesker.

Men slovenerne kom i den grad efter det. Sikke en vild stemning, de lagde for dagen, og hvor er det dog skønt med et rabalder efter en træls coronatid.

De har på ingen måde lagt skjul på det. Puljen ved EM er svær, og der er intet, der er givet på forhånd. De danske stjerner fik en vaklende start på årets slutrunde, og de havde det uhyre svært mod værtsnationen. Næste opgave er Serbien, og der er ikke så meget at rafle om. Det kan siges kort og godt.

Der skal strammes op, og så skal der to point på den danske konto, hvis Danmark skal give sig selv de bedste forudsætninger i en eventuel mellemrunde. Der skal skæres ned på antallet af fejl i begge ender hos det danske mandskab.