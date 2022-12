Lyt til artiklen

Er det en god idé at pendle til Aalborg fra København, når man skal være superstjerne?

Mikkel Hansens comeback til dansk håndbold har ikke levet op til forventningerne.

Den 35-årige danske superstjerne kæmper sammen med Aalborg Håndbold om at ramme det vanlige niveau.

Det var ellers under stor virak, at Mikkel Hansen endelig kom til Nordjylland i august efter mere end et års ventetid.

Mikkel Hansen har ikke helt ramt niveauet i Aalborg efter sit danske comeback.

Torsdag blev det til et nederlag i Champions League på 26-32 til Barcelona, hvor Hansen leverede en dårlig kamp.

Inden opgøret var Viaplay-eksperten Christian Dalmose klar i mælet om, hvad der bidrager til Hansens øjeblikkelige formnedtur.

»Jeg tror ikke, at man som en af de største håndboldspillere kan pendle fra København til Aalborg og skal præstere. Han skal pakke sin kuffert og flytte til Aalborg,« slog Dalmose fast.

Den præmis køber direktøren i Aalborg Håndbold, Jan Larsen, ikke, da B.T. spørger ham.

»Der er ikke andre end os, der ved, hvor meget han nu pendler. Der er mange, der har en mening om alt. Vi glæder os over den kæmpe interesse, der er omkring vores projekt og Mikkel. Vi følger den plan, vi har lagt med ham, det er der intet hokuspokus i. Man kan altid finde hullerne i osten, når det ikke lige kører. Sådan er det altid.«



Så du synes ikke, det påvirker ham?



»Nej, ikke i forhold til, at han har spillet lidt under det niveau, vi ved, han kan. Det har hele holdet gjort. Det kan jeg ikke se, det skulle,« siger Larsen

Generelt mener han ikke, der er grund til at betvivle Hansen.



»Jeg tror da ikke, jeg lyver, hvis jeg siger, Mikkel har spillet bedre kampe end den mod Barcelona, men altså, vi er stadig et hold, bare fordi én spiller ikke rammer den. Vi kigger ikke på en enkelt kamp eller to. Vi er meget tilfredse med ham, og jeg er sikker på, han kommer til at bidrage endnu bedre, når han lærer sine holdkammerater endnu bedre at kende.«

»Ingen problemer i det, det er nok mere jer medier, der har travlt med det.«

Men nu siger Stefan Madsen (Aalborg-træner, red) jo, at Mikkel er ramt på selvtilliden …

»Det er han jo også. Det har vi alle været. Vi er et hold, hvor han indgår. Men mon ikke, han snart er tilbage med den kvalitet, han har. Sådan er det engang imellem over en lang sæson.«

Aalborg-direktør Jan Larsen køber ikke kritikken af Mikkel Hansen.

Mikkel Hansen blev i marts ramt af en blodprop i lungerne i forbindelse med en knæoperation, og det betød en lang periode, hvor han tog blodfortyndende medicin og ikke kunne spille.



»Mikkel træner hver eneste gang og har spillet alle kampe. Det ser rigtig fint ud i forhold til det. Men man skal ikke være blind for, at manden har været ude i et halvt år uden boldkontakt. Det gør man da ikke ustraffet. Han kom også til sent. Men vi er stensikre på, at vi alle nok skal rejse os – også ham.«

Du er ikke bekymret for Mikkel Hansen?



»Nej, jeg synes også, det er lidt urimeligt. Han startede fantastisk, og så kan man ikke altid spille på toppen. Overhovedet ikke. Selvfølgelig kommer han igen, så dygtig en håndboldspiller er han. Fordi man brænder et straffekast, så bliver det hele sort og hvidt. Vi har og får stor glæde af ham,« siger Jan Larsen.

På trods af Aalborgs seneste formdyk er man stadig med i Champions League, er med i toppen af ligaen og kan spille sig i Final 4 i pokalturneringen.