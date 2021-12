'Stripper', 'pornostjerne', 'trunte'.

Den tidligere golfspiller Paige Spiranac har måtte lægge øre til lidt af hvert igennem sin karriere.

I en podcast kaldet 'Stripe Show Podcast' åbner hun nu op om, hvordan det påvirker hende med de mange øgenavne.

»Jeg er altid blevet stemplet. Helt siden junior golf, hvor turneringensarrangørerne tit sagde, at jeg var for let påklædt. For mig gør det ikke noget, hvis det ikke bliver for personligt og trusler,« lyder det fra Paige Spiranac.

Hun fortæller samtidig, at det ikke kun er i forbindelse med påklædning, at hun kan være vovet.

Sidste år gjorde hun så grumt grin med San Diego Padres, at hun modtog dødstrusler fra fans af holdet.

Den episode fortrød hun efterfølgende, da hun havde gjort så mange mennesker sure over hendes opslag.

Og det er da heller ikke få mennesker den 28-årige tidligere golfspiller når ud til på sine platforme. På Instagram har hun godt tre millioner fans. Ligesom hun også har mange følgere på Twitter og TikTok.

Hun er ofte blevet beskyldt for bevidst at overseksualisere sig selv for pengenes skyld, men det afviser hun blankt i podcasten.

»Det var slet ikke sådan. Jeg føler mere prædikatet har søgt mig, end jeg har søgt det.«