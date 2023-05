Dramaet mellem Tiger Woods og ekskæresten Erica Herman vil ingen ende tage.

Og nu afslører dokumenter fra retssagen fredag, at golflegenden er blevet anklaget for seksuel chikane mod Erica Herman.

Det skriver CNN.

Woods er anklaget for at jagte et seksuelt forhold med Herman, mens hun arbejdede for ham på restauranten The Woods Jupiter, og for efterfølgende at tvinge hende til at underskrive en fortrolighedsaftale – ellers ville hun blive fyret.

Der er ikke ligefrem god stemning mellem Tiger Woods og Erica Herman. Foto: JOE SKIPPER Vis mere Der er ikke ligefrem god stemning mellem Tiger Woods og Erica Herman. Foto: JOE SKIPPER

»En chef, der pålægger sin medarbejder andre arbejdsvilkår på grund af deres seksuelle forhold, er seksuel chikane,« siger Hermans advokat, Benjamin Hobas.

Det er dog ikke den eneste situation, der har set dagens lys.

Herman mener nemlig, at Woods havde udtænkt en plan for at få hende smidt ud af parrets fælles hjem, da forholdet gik i stykker.

Ifølge dokumentet bad Woods hende om at pakke en kuffert til en weekendtur til Bahamas. Hun blev angiveligt kørt til lufthavnen, men blev efterfølgende bedt om at tale med Woods' advokat, som fortalte hende, at hun ikke skulle nogen steder, og at hun aldrig ville se Woods igen.

»Hun ville ikke engang få lov til at se børnene eller sine kæledyr igen,« står der i dokumentet.

Efterfølgende blev Herman bedt om at underskrive en tavshedspligt, hvilket hun ifølge retsdokumentet nægtede at gøre.

CNN har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Woods-lejren.