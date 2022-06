Lyt til artiklen

Det er ikke meget tøj, hun har på fra top til tå, når hun begiver sig ud på en runde golf.

Den 29-årige amerikanske golfspiller Paige Spiranac har gennem årene skabt stor debat over sin udfordrende beklædning.

Nogle mener, at den kvindelige golfspillers påklædning er fuldstændig uacceptabel, og det mærkede Paige Spiranac, da en ældre kvinde overfusede hende, skriver Daily Mail.

Det verbale angreb efterlod Paige Spiranac traumatiseret, fortæller hun i podcasten Playing a Round.

»Hun kommer direkte over til mig og stopper mig på parkeringspladsen. Så siger hun: 'Kvinde til kvinde, du er nødt at høre dette. Du ser sød ud, men det er højst upassende. Vi har regler her, og de tillader ikke sådan et oufit'. Jeg græd vitterligt hele vejen hjem,« siger hun i podcasten.

Den amerikanske golfspiller mener stadig den dag i dag, at hendes påklædning er efter bogen. Hun fortæller om episoden, at hun var iført tøj, hvor hun havde ført lynlåsen op, så kavalergangen var skjult.

»Det er ikke sådan, at jeg er på golfbanen for at ryste mine bryster rundt og have min røv flyvende rundt over det hele. Det er ikke det, vi snakker om. Der var ingen, som havde noget problem med det,« siger hun i podcasten.

Golfstjernen har tidligere fortalt, at hun bliver kaldt en masse øgenavne på golfbanen, såsom stripper, pornostjerne og trunte.

Paige Spiranac stoppede sin professionelle golfkarriere i 2016, efter hun spillede på den europæiske tour.

I dag lever den tidligere golfspiller af sponsorater og opslag på de sociale medier. På Instagram har amerikaneren hele 3,3 millioner følgere.