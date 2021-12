Der var drama for alle pengene søndag eftermiddag, da 2021-sæsonen af Formel 1 skulle afgøres i Abu Dhabi.

Det lignede længe en sejr til Mercedes og Lewis Hamilton, men den 36-årige superstjerne måtte se Max Verstappen blæse forbi på sidste omgang og snuppe verdensmesterskabet.

Og det hele skete efter, at løbslederen, Michael Masi, havde taget en beslutning under en safety car for så at ændre den til en anden.

Den endelige beslutning favoriserede Max Verstappen, som kom helt op bag Lewis Hamilton på helt friske dæk, mens britens hjul var mange omgange gamle.

Foto: ANDREJ ISAKOVIC Vis mere Foto: ANDREJ ISAKOVIC

Alligevel tog Lewis Hamilton nederlaget som en mand efterfølgende og ønskede hollænderen og Red Bull tillykke med sejren.

Men kort inden havde Mercedes-stjernen været helt oppe i det røde felt. Det skriver BBC, som har hørt Lewis Hamiltons radiomeldinger under den sidste omgang.

»Det er blevet manipuleret, mand,« sagde verdensstjernen helt præcist, da Max Verstappen susede forbi.

Dramaet stoppede da heller ikke, da de to kamphaner havde krydset målstregen i Abu Dhabi. Mercedes nedlagde nemlig protest.

Det gjorde Formel 1-holdet, fordi de ikke mente, at procedurerne var blevet fulgt ordentligt, da Max Verstappen fik lov til at køre op bag Lewis Hamilton – som kort inden havde været hele 11 sekunder foran med få omgange til mål.

De fik dog ikke medhold søndag aften, men Mercedes vil appellere dommen. Det skrev de på Twitter søndag aften.

Dermed er Formel 1-dramaet måske ikke helt slut endnu.