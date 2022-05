Selvom han ikke længere er boss for motorsportens kongeklasse, Formel 1, lever Bernie Ecclestone stadig livet i overhalingsbanen.

Den 91-årige brite er nemlig havnet i orkanens øje – denne gang i Brasilien, hvor han nu er blevet anholdt for våbenbesiddelse.

Det skriver flere medier, herunder Sky Sports. Hændelsen er også bekræftet af det lokale politi torsdag.

Onsdag blev der fundet en LW Seecamp .32-pistol i den farverige mands kuffert, da han skulle boarde et privatfly i den brasilianske lufthavn Viracopos.

Den ligger i byen Campinas, tæt ved storbyen São Paulo. Det skete omkring klokken 21.30 lokal tid, og våbnet, som blev konfiskeret, var ikke ladt.

Ifølge Bernie Ecclestone selv var han ikke klar over, at våbnet lå i hans kuffert. Den stenrige mand anerkendte dog, at han var ejeren af det.

Problemerne udviklede sig dog ikke til en knibe af uoverskuelig størrelse for ham.

For Ecclestone betalte kaution – beløbet svarede til godt 8.700 kroner – så han blev løsladt og kunne rejse tilbage til Schweiz.

Rigmanden deltog i en del motorsportsbegivenheder i Brasilien, og det er formentlig derfor, han besøgte det sydamerikanske land.

Men han er også gift med Fabiana Ecclestone, som er brasiliansk født. Og i øvrigt er 45 år yngre end ham.

De to fik et barn sammen for knap to år siden.

Det er ikke mere end tre måneder siden, at Bernie Ecclestone, der lige nu er vicepræsident i FIA (Det Internationale Motorsportsforbund), gjorde opmærksom på sig selv.

I et meget omtalt radioklip roste han nemlig den russiske præsident, Vladimir Putin. Blandt andet beskrev han præsidenten som værende 'ligefrem og hæderlig'.

