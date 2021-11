I november 2015 var jeg til en af de mest mystiske seancer i min tid i Formel 1. Det startede med, at McLaren-chef Ron Dennis indkaldte mig og et par andre Kevin Magnussen-venlige Formel 1-journalister til en kammeratlig samtale.

Baggrunden var, at Magnussen kort forinden havde fået et vide, at hans kontrakt med teamet ikke ville blive forlænget. Det kom som en overraskelse for de fleste – inklusive hovedpersonen selv – for danskeren havde med andenpladsen i sit debutløb i Melbourne i marts 2014 scoret McLarens bedste resultat i to år. Da Dennis i starten af 2015 alligevel sendte Magnussen ud på reservebænken for at få plads til Fernando Alonso, skete det med ordene: »Kevins Formel 1-karriere er ikke slut – den er bare sat på pause.«

Men så, i november 2015 og efter bare 20 løb for teamet, droppede Dennis danskeren. Det var det, han gerne ville forklare.

»Kevin fik alle muligheder: en sæson i Formel 1 – med en række helt klare mål, han skulle opfylde. Men dem opnåede han ikke!« sagde Dennis indledningsvis.

Kevin ved med sig selv, at han ikke præsterede, som han skulle Ron Dennis (McLaren-chef)

Det lød som en dårlig undskyldning, for Magnussen havde som nævnt scoret teamets bedste resultat i 2014.

Mystikken blev kun større, da jeg spurgte ind til, hvad det var for mål, Magnussen ikke havde opfyldt.

»Det vil ikke være passende at gå i detaljer – det vil bare skabe en negativ spiral. Men Kevin ved med sig selv, at han ikke præsterede, som han skulle,« svarede Dennis.

Med et så intetsigende svar blev Dennis skurken i spillet om Magnussens Formel 1-fremtid. Det var ham, der ikke levede op til de løfter, han havde givet danskeren, der fremstod som det uskyldige offer for en magtkamp i McLaren-ledelsen.

Man skal huske på, at flere af drukturene forekom i weekender, hvor Magnussen var på arbejde for McLaren Peter Nygaard

Men nu løfter Magnussen selv sløret for megen af den mystik, der omgav hans exit fra McLaren. Det sker i hans nye biografi, 'Alt eller intet', hvor han forfriskende åbent fortæller om drukture og et værtshusslagsmål, i månederne op til at han blev droppet af McLaren.

Magnussens eskapader blev naturligvis forsøgt holdt skjult for Ron Dennis, men Formel 1 er en lille verden. Hvis man som Formel 1-kører drikker sig fuld og sover rusen ud ved swimmingpoolen på et hotel, der er beboet af Formel 1-folk (det gjorde Magnussen det år i Monaco), bliver der snakket om det i paddocken.

Jeg kan sagtens forstå de frustrationer, der førte til drukturene. Men man skal huske på, at flere af dem forekom i weekender, hvor han var på arbejde for McLaren. Som teamets officielle reservekører skulle han med minutters varsel være klar til at afløse Button eller Alonso.

Det er man ikke, hvis man natten før har brækket næsen på en natklub i Shanghai eller har sovet rusen ud ved en swimmingpool i Monte Carlo.

McLaren-chef Ron Dennis havde sine grunde til at droppe Magnussen Peter Nygaard

Det er ikke, fordi vi skylder Ron Dennis en undskyldning for den skurkerolle, han blev tildelt i 2015. Han behandlede Kevin Magnussen dårligt, men efter 'Alt eller intet' er udkommet, er det tydeligt, at McLaren-chefen havde sine grunde til at droppe danskeren.

Det er nu klart, at Kevin Magnussen også selv var skyld i, at han ikke fik den McLaren-karriere, han havde drømt om.

Og det var allerede der, nedturen startede: Fra McLaren kom han til Renault, der ikke for alvor ville ham. Siden endte han hos feltets mindste team, Haas, hvor han kørte Formel 1-karrierens bedste løb, men til sidst blev ofret for at give plads til mere betalingsstærke kørere.