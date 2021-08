Eau Rouge-svinget og den efterfølgende Raidillon-bakke understregede lørdag sit ry som motorsportens farligste sving.

Under kvalifikationen til Belgiens Grand Prix crashede Lando Norris (McLaren-Mercedes) med voldsom kraft i det berygtede sving, men den unge englænder slap omtrent uskadt. Du kan se crashet i videoafspilleren øverst i artiklen.

Fredag sendte en massecrash i Eau Rouge to af deltagerne i Formel 3-klassen W Series for kvindelige kørere på hospitalet. Ayla Agren og Beitske Visser slap begge med overfladiske skrammer. Under 24-timersløbet for GT-biler på Spa-Francorchamps baner for fire uger siden (der blev vundet af den danske Le Mans-vinder Nicklas Nielsen) sendte en voldsom crash i Eau Rouge Williams' Formel 1-reserve Jack Aitken på hospitalet med et brækket kraveben og beskadigede ryghvirvler.

For to år siden omkom den franske Formel 1-kører Anthoine Hubert i en massecrash i det berygtede sving.

G-kræfterne trykker fjedrene i bund i Eau Rouge, så der kommer masser af gnister, når bunden rammer asfalten. Foto: Grand Prix Photo Vis mere G-kræfterne trykker fjedrene i bund i Eau Rouge, så der kommer masser af gnister, når bunden rammer asfalten. Foto: Grand Prix Photo

I 2016 slap Kevin Magnussen i Eau Rouge fra det, han kalder ‘karrierens værste crash’ med overfladiske skrammer.

Tysklands store Formel 1-håb Stefan Bellof mistede livet i en sportsvogns-ulykke i Eau Rouge 1985.

Listen over ulykker i Eau Rouge synes næsten uendelig.

Eau Rouge-svinget er opkaldt efter den lille bæk med rødligt vand, der løber under banen. Svinget er en lynhurtig venstre-højre-kombination, der i de fleste biler tages med tæt på topfart. I en Formel 1 kan man takket været bilens downforce i dag tage svinget med speederen i bund. Efter svinget følger en stejl bakke, hvor kørerne udsættes for en g-påvirkning, så de nærmest føler sig vægtløse – i cirka et halvt sekund kan kørerne ligefrem mærke, hvordan det er sikkerhedsselerne, der holder dem nede i cockpittet.

»Hvis ikke man havde selerne på, ville man ryge ud af bilen,« har Kevin Magnussen sagt til B.T.

Det er tydeligt, at der er behov for større sikkerhed i og efter Eau Rouge-svinget, og nu har den belgiske regering frigivet omkring en halv milliard kroner til en omfattende ombygning af hele Spa-Francorchamps-banen.

Da dækbarrieren i Eau Rouge var genopbygget efter Norris' crash, tog Max Verstappen (Red Bull-Honda) pole position på den regnglatte bane. George Russel (Williams-Mercedes), der mere og mere ligner Lewis Hamiltons kommende teamkammerat, var sensationelt næsthurtigst foran netop Hamilton.