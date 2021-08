Det var fredag spørgsmålet i paddocken på Spa-Francorchamps banen, hvor Belgiens Grand Prix køres i weekenden.

Det handler om hvem skal være Hamiltons teamkammerat i 2022. Englænderen selv vil fortsætte med Valtteri Bottas, der har bakket ham op i nu fem sæsoner. For Hamilton er finnen den perfekte andenkører: Loyal – og tilpas langsom til ikke at true hans egen position.

Men Mercedes-ledelsen skal tænke på fremtiden. 36-årige Hamilton og 31-årige Bottas er et af de ældste line-ups i Formel 1, og den 23-årige juniorkører George Russell, der har været langtidsparkeret hos Williams i nu tre år, har i månedsvis været linet op til at afløse Bottas.

Men Hamilton, der for nylig skrev kontrakt med Mercedes til og med 2023, er ikke vild med den løsning. Russell er hurtigere end Bottas og har ambitioner om at blive førstekører – altså lige præcis den type, Hamilton IKKE har brug for i karrierens efterår.

Lewis Hamilton (t.v.) har i månedsvis kæmpet for at Valtteri Bottas skulle fortsætte i Mercedes-teamet. Foto: Grand Prix Photo

Han har derfor kæmpet for at Mercedes skulle forlænge med Bottas, men i Spa-Francorchamps siger Mercedes-teamchef Toto Wolff:

»Vi har diskuteret det med ham (Lewis, red.) Og nu vurderer han ikke længere situationen fra et kører-synspunkt. Fra et kører-synspunkt ved vi, hvad han ønsker. Nu ser Lewis situationen fra teamets synspunkt.«

Derfor forventes George Russell indenfor få uger at blive annonceret som Hamiltons nye teamkammerat. Det giver så Mercedes et andet problem: Vil finnen være loyal og motiveret i resten af denne sæson, hvor Hamilton har brug for alt den hjælp han kan få til kampen med Max Verstappen (Red Bull-Honda)?

Mens Mercedes endnu ikke har annonceret deres andenkører til næste sæson, forlængede Red Bull fredag aftalen med Sergio Perez for 2022.

Max Verstappen (Red Bull-Honda) var trods denne crash hurtigst under fredagens indledende træning til Belgiens Grand Prix. Foto: Grand Prix Photo

»Hans erfaring og hans præstationer i løbene er af uvurderlig betydning for os i vores kamp for at vinde konstruktør-VM,« sagde Red Bull-teamchef Christian Horner, da Perez´ nye kontrakt blev annonceret.

Verstappen var trods en afkørsel hurtigst i fredagens indledende træning i Spa-Francorchamps, men Bottas og Hamilton var på de næste pladser blot henholdsvis fire og syv hundrededele sekund langsommere