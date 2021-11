Kevin Magnussens og Bestseller-ejer Anders Holch Povlsens fælles anpartsselskab har trods racerkørerens farvel til Formel 1 og corona aflagt et flot årsregnskab.

Selskabets regnskab dækker perioden fra 1. august 2020 til 31. juli 2021, og omfatter således perioden, hvor Magnussen mistede sin plads i Formel 1. Men trods den sportslige nedtur har selskabet haft økonomisk succes: I forhold til det forrige regnskabsår er resultatet næsten tidoblet – fra 0,5 million kroner i 2019/20 til nu 4,8 millioner. Bruttofortjenesten er steget fra 4,8 millioner til 6,2 millioner.

Selskabet, der har finansieret Kevin Magnussens vej til Formel 1, har dog stadig en negativ egenkapital, men den er reduceret fra 34,7 millioner kroner i 2018/19 til nu 29,4 millioner.

Selskabets gode resultat skyldes blandt andet, at Magnussen i løbet af regnskabsåret er gået fra en hovedsageligt resultatbaseret indkomst hos det sportsligt svage Haas F1 Team til faste aftaler hos både Chip Ganassis IMSA-team og Peugeot. Disse indtægter går ind i selskabet, hvor resultatet også forbedres af, at Magnussen personligt har accepteret en ganske massiv lønnedgang: Fra regnskabsåret 2018/19 til i dag er selskabets lønudgifter reduceret fra 7,5 millioner kroner til nu 2,1 millioner.

Kevin Magnussens faste løn fra Peugeots sportsvognsteam vil sandsynligvis kunne hjælpe hans og Holch Povlsens selskab til endnu et godt regnskabsår. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Kevin Magnussens faste løn fra Peugeots sportsvognsteam vil sandsynligvis kunne hjælpe hans og Holch Povlsens selskab til endnu et godt regnskabsår. Foto: Grand Prix Photo

Det nuværende regnskabsår kan blive endnu bedre for selskabet. Magnussen får nu fast løn fra Peugeots sportsvognsteam, og samtidig er den franske fabrik indstillet på at lade Magnussen køre andre løb. Med udsigt til at Peugeots nye Hypercar tidligst bliver løbsklar midt i 2022 er Magnussen begyndt af afsondre markedet for freelanceindsatser i for eksempel den amerikanske IMSA-serie. Her er han en oplagt kandidat til pladsen som tredjekører for Ganassi-teamet i langdistanceløbene i Daytona (januar) og Sebring (marts).

Samtidig vil det kommende regnskabsår indeholde indtægter fra Magnussens nye biografi 'Alt eller intet', der er skrevet i samarbejde med TV 2s motorsportskommentator Ulrik Jönsson. Bogen har siden udgivelsen ligget på tredjepladsen på bestsellerlisten over biografier, og Magnussen, hans far Jan og Ulrik Jönsson har også netop gennemført en succesfuld foredragsrække med udsolgte huse i blandt andet Musikhuset Aarhus og Operaen København.

Kevin Magnussen har ved flere lejligheder i år været studieekspert ved Viasats Formel 1-transmissioner, og med de mange sideaktiviteter, fast arbejde hos Peugeot og mulighed for freelance-aftaler hos andre teams, er der håb om et stærkt 2021/22-regnskab for selskabet.

Magnussens og Holch Povlsens fælles selskab blev etableret tilbage i 2010, og Bestseller-milliardæren har gennem hele karrieren været en loyal støtte for den danske racerkører. Hans selskaber har været sponsorer for de tre Formel 1-teams – McLaren, Renault og Haas – Magnussen har kørt for. Samarbejdet fortsætter i den kommende sæson, hvor Bestseller-mærket Jack & Jones skal være tøjsponsor for Peugeot-teamet.