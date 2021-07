»Det er ingen tvivl om at Frederik er en rigtig god kører – han har helt sikkert masser af talent.«

Den dobbelte Formel 1-verdensmester Emerson Fittipaldi er imponeret af den danske Formel 3-kører Frederik Vesti.

»Han kørte mod mit barnebarn Enzo Fittipaldi (de var teamkammerater i Formel Regional-serien 2019, red.) så jeg kender ham rigtig godt,« fortsætter Fittipaldi i et interview med SpilXperten.

Frederik Vestis Formel 3-sæson startede skuffende, men for en måned brød den 19-årige dansker tilbage: Med en god weekend på Red Bull Ring i Østrig rykkede han fra ottende- til andenpladsen i den samlede stilling.

Frederik Vesti ligger inden weekendens løb i Ungarn på den samlede andenplads i Formel 2-mesterskabet. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Frederik Vesti ligger inden weekendens løb i Ungarn på den samlede andenplads i Formel 2-mesterskabet. Foto: Grand Prix Photo

»Frederiks seneste løb var meget imponerende,« siger Fittipaldi.

I denne weekend afvikles den fjerde af årets syv Formel 3-afdelinger i sammenhæng med Ungarns Formel 1 Grand Prix. Inden de tre løb på Hungarporing udenfor Budapest er Vesti, der i denne sæson kører for ART Grand Prix, 41 point efter den førende i mesterskabet; Dennis Hauger. Den 18-årige nordmand, der er med i Red Bull´s talentprogram, afløste op til denne sæson Vesti i Formel 3-seriens absolutte tophold, Prema Racing.

Vesti blev op til denne sæson indlemmet i Mercedes´ juniorprogram. Her fik han en lovende placering, for det tyske topteam har allerede fundet Formel 1-sæder til deres tidligere talentkuld med Esteban Ocon og George Russell, og de øvrige medlemmer af programmet er betydeligt yngre end danskeren.

Frederik Vesti ligner altså den næste kører, Mercedes vil føre frem til Formel 1. Men nu får han konkurrence fra uventet side: Det tyske Formel 1-teams´ chef Toto Wolff har i denne uge talt om at fabrikkens kørere i Formel E (for biler med elmotorer), Stoffel Vandoorne og Nyck de Vries, fortjener en chance i Formel 1.

Mercedes´ Formel E-kører Nyck de Vries repræsenterede sidste år teamet i Formel 1´s Young Driver-test Foto: Grand Prix Photo Vis mere Mercedes´ Formel E-kører Nyck de Vries repræsenterede sidste år teamet i Formel 1´s Young Driver-test Foto: Grand Prix Photo

29-årige Vandoorne har allerede været afprøvet i Formel 1. Han afløste Kevin Magnussen som McLarens test- og reservekører og kørte to sæsoner for teamet i 2017-18 uden at imponere.

26-årige de Vries, der vandt Formel 2-mesterskabet i 2019, anses derfor for at være et bedre bud på en kommende Formel 1-kører. Han er allerede nævnt som en potentiel 2022-kører for Williams, der er Mercedes´ motorkunde og et team den tyske fabrik arbejder tæt sammen med.

Hvis Mercedes placerer de Vries hos Williams, vil det sætte Vesti tilbage i Mercedes-hierarkiet. Rangordenen blandt Mercedes Formel 1-kandidater vil blive afsløret ved den årlige Young Driver test sidst på sæsonen. Her indsatte Mercedes sidste år netop de Vries og Vandoorne, der også fungerer som Formel 1-teamets officielle reservekørere i denne sæson.

Hvis Vesti ikke kommer med i Young Driver-testen antyder det, at Mercedes ikke har aktuelle Formel 1-planer med danskeren.

Frederik Vestis manager Dorte Riis skal finde omkring 20 millioner kroner hvis den danske teenager skal køre Formel 2 i næste sæson. Foto: Grand Prix Photo Vis mere Frederik Vestis manager Dorte Riis skal finde omkring 20 millioner kroner hvis den danske teenager skal køre Formel 2 i næste sæson. Foto: Grand Prix Photo

Vestis Formel 1-muligheder afhænger i alle tilfælde af hans resultater i Formel 3-mesterskabet 2021. Men inden han kan drømme om et af Formel 1-sæde, skal Vesti gennemføre mindst en og mere realistisk to sæsoner i Formel 2, og de koster ifølge hans manager Dorte Riis op mod 20 millioner kroner pr stk.

I Formel 3, hvor Vesti kører sin anden sæson, koster det omkring 10 millioner kroner om året. Efter to Formel 2-sæsoner vil derfor have kostet langt over 50 millioner kroner at føre Frederik Vesti frem til Formel 1.

»Jeg vil da godt være hudløs ærlig og sige, at det er en risikovillig investering,« sagde Dorte Riis i slutningen af juni til Dagbladet Børsen.