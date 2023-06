De danske racerstjerner Kevin Magnussen og Frederik Vesti kan ikke ønske sig en bedre opbakning, end den de får i Barcelona denne weekend.

Den er nemlig kongelig.

Kronprins Frederik er i Barcelona for at støtte danskerne i Formel 1 og Formel 2.

Efter Frederik Vestis sejr lørdag blev han lykønsket af Kronprinsen.

Kronprins Frederik hepper på danskerne i Barcelona. Foto: Michael Drost-Hansen/Ritzau Scanpix Vis mere Kronprins Frederik hepper på danskerne i Barcelona. Foto: Michael Drost-Hansen/Ritzau Scanpix

»Jeg støtter de danske kørere, som skal køre her i Barcelona. Der er én, som er ret kendt, som vi alle hepper på og kender, og så er der én, som er mindre kendt, men som forhåbentligt kommer højere op i rækkerne om ganske kort tid,« fortæller Kronprins Frederik til Viaplay.

»Det er en fornøjelse at se en dansker, som klarer sig godt. Det er det i alle sportsgrene. Men at se en som er på vej op, og som har en fantastisk baggrund og en mulighed foran sig for at få et af de bedste sæder i Formel 1, det er en kæmpe oplevelse.«

»Der er ikke mange, som følger Formel 2 på samme måde som Formel 1, men det er en kæmpe oplevelse. Det må jeg sige.«

Frederik Vesti fører mesterskabet i Formel 2 og jagter en plads i Formel 1.

Frederik Vesti. Foto: Prema Racing Vis mere Frederik Vesti. Foto: Prema Racing

»Jeg tænker, han gør alt, hvad han kan. Det er hans chance i livet. Han viser, at han kører godt. Han fører mesterskabet. Der er et opnåeligt håb om at få et sæde blandt de store konstruktører i Formel 1,« fortsætter Kronprinsen, som følger sporten.

»De seneste mange år har det tiltrukket mig en del. Der er en hel anden dækning af det med dokumentarerne. Det giver en god spænding for tilskuerne.«

Søndag blev Frederik Vesti nummer fem i Formel 2, men det var nok til at udbygge hans forspring i titelræset, så han nu fører med 11 point til franskmanden Théo Pourchaire.

Kevin Magnussen kæmper om point i Barcelona søndag klokken 15. Du kan følge løbet live på bt.dk.