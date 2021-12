Efterspillet på den vanvittige Formel 1-afslutning ruller fortsat.

Men nu spekuleres der i, om sejren til Max Verstappen er endegyldig, da Mercedes-bossen Toto Wolff efter sigende har sendt en sms-besked til Verstappen, hvor han lykønsker ham med Formel 1-sejren.

Mercedes indgav umiddelbart efter løbet to protester.

Den ene handlede om, at Verstappen havde brudt reglen, der siger, at man ikke må overhale under en safety car-periode.

Den anden protest relaterede sig også til slutningen af løbet, hvor en safety car var på banen.

Men nu tyder noget på, at de har accepteret tilværelsen som næstbedst.

»Toto sendte mig en besked, hvor der stod 'tillykke med sæsonen, du fortjente at vinde',« udtalte Verstappen mandag aften til Sky Sports.

Verstappen skal officielt kåres til mester ved FIA Awards Ceremony torsdag aften. Her lukkes vinduet ligeledes for, for hvornår Mercedes senest kan indgive en officiel klage over løbet fra i søndags.

Mercedes-bossen Toto Wolff efter søndagens nederlag.

Ifølge Verstappen har den megen virak efter løbet ikke taget noget fra hans sejr, der i øvrigt er den første i hans karriere. Han hylder samtidig konkurrenten Lewis Hamilton for stor sportsånd.

»Han kom hen og lykønskede mig kort efter løbet, hvilket må have været hårdt, når løbet blev afgjort på den måde. Det viser meget om Lewis. Han er stor sportsmand helt generelt,« lød det fra Verstappen.

Sejren til Verstappen kom i hus efter et sandt drama, hvor de to mesterskabsaspiranter lå à point før sidste løb i Abu Dhabi. Det er 47 år siden, det sidst er sket.

Hamilton havde lidt over ti sekunder ned til Verstappen med fem omgange tilbage, og alt tydede på den ottende Formel 1-sejr til Hamilton, men så kørte Williams' Nicholas Latifi galt, hvilket sendte en safety car på banen.

Verstappen kørte omgående i pit for at få nye dæk på med et håb om at kunne give det et sidste skud til allersidst.

Først med en enkelt omgang tilbage blev løbet givet frit igen. Hamilton, der havde slidte dæk på, forsvarede sig længe, men måtte til sidst give fortabt, og så tog Verstappen en af Formel 1-historiens mest dramatisk sejre og altså VM-titlen.



Og hvis man er i tvivl om, hvor meget Formel 1-sejren betyder for Red Bull-holdet, kan man se reaktionen fra holdet bag Verstappen, da han overhaler Hamilton på sidste omgang.