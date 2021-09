Christian Lundgaards Formel 2-sæson fortsætter med utallige op- og nedture. I weekendens tre løb på Monza-banen scorede han en fantastisk tredjeplads (fra 19. startposition!), blev påkørt og kom i mål som nummer 14 for til slut at blive nummer 11 i søndagens hovedløb.

Forklaringen på lørdagens sensationelle tredjeplads var stærk kørsel fra Lundgaard, fejl fra en række konkurrenter og et 'alternativt' setup til bilen. Når man starter fra 19.-pladsen, må man tage chancer, og dét gjorde ART Grand Prix-teamet med Lundgaards bil.

Man øgede hældningen på frontvingen, og det gav bedre greb på forhjulene og dermed bedre muligheder for at angribe i svingene. Til gengæld betød den ændrede balance, at baghjulene havde mindre greb, og det øgede slitagen.

I et normalt løb ville danskerens bagdæk have været slidt ned inden afslutningen, men flere safetycar-perioder gav et nedsat tempo, og det lykkedes Lundgaard at holde dækkene i live hele vejen til mål.

Weekenden i Monza var en af Lundgaards sidste chancer for at gøre opmærksom på sig selv over for potentielle arbejdsgivere i 2022. Der er ganske vist tre afdelinger tilbage i Formel 2-mesterskabet, men de bedste 2022-pladser besættes i de kommende uger.

Ved siden af sine mange op- og nedture i Formel 2-mesterskabet debuterede Lundgaard for en måned siden i den amerikanske IndyCar-serie. Her leverede han en overbevisende præstation, der understregede, at problemerne i Formel 2 mere skyldtes teamet end køreren. Hans fjerdeplads i kvalifikationen til IndyCar-løbet i Indianapolis har udløst interesse fra flere teams, og Lundgaard og hans bagland skal i de kommende uger beslutte, om 2022 skal tilbringes i IndyCar-serien eller med endnu en sæson i Formel 2.

Uanset hvad Lundgaard vælger, er det langsigtede mål stadig Formel 1.

»Hvis jeg kører IndyCar i USA i 2022, vil det være med henblik på at komme tilbage til Europa og Formel 1. Jeg ved godt, at 'trafikken' mest går den anden vej, men der er to kørere, der brugte IndyCar som springbræt til Formel 1: Jacques Villeneuve og Juan Pablo Montoya. Det kan jeg også,« siger han til B.T.

Christian Lundgaards kollegaer fra Formel 1-teamet Alpines talentakademi Oscar Piastri og Guanyu Zhou sluttede søndagens hovedløb på Monza som nummer et og to og fører også mesterskabet.