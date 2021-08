»Målet er stadig Formel 1.«

Selvom Christian Lundgaard i den kommende weekend debuterer i den amerikanske IndyCar-serie, drømmer han stadig om Formel 1.

Men efter en række op- og nedture – flest nedture – i årets Formel 2-mesterskab, ser han realistisk på fremtiden:

»Min drøm er ikke ændret – den handler stadig om at køre løb i Formel 1. Men den her chance i IndyCar er en god mulighed. Og hvis det går godt, er Indycar også en mulighed for næste år,« sagde Lundgaard sent onsdag i et Zoom-møde med blandt andre B.T.

Christian Lundgaard debuterer i den kommende weekend i IndyCar-serien, hvor han skal køre for Rahalk-Letterman-Lanigan teamet. Foto: Alpine F1 Team Vis mere Christian Lundgaard debuterer i den kommende weekend i IndyCar-serien, hvor han skal køre for Rahalk-Letterman-Lanigan teamet. Foto: Alpine F1 Team

Den 20-årige dansker er i Indianapolis, hvor han lørdag stiller op for Rahal-Letterman-Lanigan teamet i IndyCar-løbet på den tidligere Formel 1-bane på inderkredsen af den legendariske Indianapolis Motor Speedway.

IndyCar-chancen kom efter Alpine F1 Team arrangerede en test med Rahal-Letterman/Lanigan i sidste måned.

»De var meget imonerede over min test og nu vil de gerne se, hvad jeg kan i et løb,« sagde Lundgaard.

Efter fem år i Alpine Academy er Lundgaard i princippet klar til Formel 1. Men en kombination af tekniske uheld, personlige fejl og et ART Grand Prix-team, der har skuffet voldsomt, har gjort Formel 2-sæsonen 2021 til et mareridt for danskeren.

Alpine har med Guanyu Zhou og Oscar Piastri nu to kørere, der er mere Formel 1-klar til danskeren.

Det betyder, at man enten skal stoppe samarbejdet med Lundgaard eller finde en alternativ serie for danskeren i 2022.

Alpine og moderselskabet Renault har ingen interesser i IndyCar, der derfor ligner en nødløsning.

»I øjeblikket er jeg stadig med Alpine, men det er klart at vi snart skal finde ud af hvad der skal ske næste år,« sagde Lundgaard fra USA.

Christian Lundgaards Formel 2-sæson har været præget af mange op- og nedture. Flest nedture... Foto: Grand Prix Photo Vis mere Christian Lundgaards Formel 2-sæson har været præget af mange op- og nedture. Flest nedture... Foto: Grand Prix Photo

»Når jeg ved hvordan IndyCar-løbet er gået og vi er lidt længere henne i F2-sæsonen, kan vi begynde at tage stilling til fremtiden.«

Han fortæller, at en IndyCar på mange måder minder om den Formel 2-racer han har kørt de seneste to sæsoner. Alligevel vil han ikke sætte konkrete mål for weekenden.

»Det er altid svært at komme ind i en ny serie, og man er aldrig 100 procent forberedt. Jeg har testet bilen, men jeg har ikke kørt løb, så jeg kender ikke mine konkurrenter. Derfor bliver det bliver noget helt andet end jeg er vant til, men det er noget jeg glæder mig meget til.«

»Jeg skal bare nyde den her mulighed. Og lære en masse!«