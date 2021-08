Christian Lundgaard får lyndebut i det amerikanske IndyCar-serie.

Allerede i den kommende weekend stiller den 20-årige dansker op for Rahal Letterman Lanigan-teamet i seriens 12. afdeling, der afvikles på den tidligere Formel 1-bane i Indianapolis, Indiana.

»Det bliver vildt spændende,« siger Lundgaard.

»Jeg føler mig klar til denne store udfordring – jeg har faktisk fulgt alle IndyCar-løbene i år (på tv, red.), så det bliver fantastisk selv at være med i feltet.«

Christian Lundgaard i den Rahal Letterman Lanigan IndyCar han skal køre i den kommende weekend i Indianapolis. Foto: Alpine F1 Team

Lundgaard har været medlem af Formel 1-teamet Alpines talentakademi i fem år, og for 14 dage siden arrangerede Alpine en IndyCar-test for Lundgaard hos Rahal Letterman Lanigan.

»Vi var meget tilfredse med hans præstation. Den kommende weekend bliver en ny oplevelse og en stor udfordring for ham. Men på grund af den manglende test og træning har vi ikke de helt store forventninger – han skal bare levere et solidt stykke arbejde,« siger teamchef Bobby Rahal.

Rahal Letterman Lanigan ejes af den tidligere chef for Jaguars Formel 1-team Bobby Rahal, tv-værten David Letterman og forretningsmanden Mike Lanigan. Teamet indsætter tre biler i Indycar 2021 – en til Bobby Rahals søn Graham og en til den tidligere Formel 1-kører Takuma Sato.

Den tredje bil har som regel haft amerikaneren Santino Ferruci, der tidligere har været testkører for Haas F1 Team, bag rattet, men han afløses altså i den kommende weekend af Lundgaard.

Christian Lungaard har haft en skuffende Formel 2-sæson i år. Foto: Grand Prix Photo

Teamet hører til i den bedste halvdel af midterfeltet, og Rahal Jr. og Sato ligger i øjeblikket på henholdsvis sjette- og 10.-pladsen i den samlede stilling.

IndyCar-serien har i mange år været et eftertragtet alternativ for kørere, der af røget ud af Formel 1. Svenskeren Marcus Ericsson, der vandt søndagens løb i Nashville og Kevin Magnussens teamkammerat gennem fire år hos Haas F1 Team Romain Grosjean, er to af de seneste kørere, der holder liv i karrieren i Indycar.

Kevin Magnussen fik i juni en enkelt optræden i Indycar i Elkhart Lake, Wisconsin, hvor han kortvarigt førte løbet inden han udgik.

Romain Grosjean har på kun et halvt år etableret sig som en af stjernerne i Indycar, og er nu ombejlet af flere tophold for 2022-sæsonen.

Alpine F1-chef Davide Brivio siger, at Christian Lundgaard fortsat er et vigtigt medlem af teamets talent-akademi. Foto: Grand Prix Photo

Lundgaard, der bliver en af de yngste kørere i Indycar nogensinde, var indtil for nylig den mest oplagte Formel 1-kandidat i Alpine Academy. Men danskerens Formel 2-sæson har indstil nu været forfulgt af uheld, og hans akademikollegaer Guanyu Zhou og Oscar Piastri, der i sidste uge testede Alpines RS18-Formel 1-bil i Monza, har nu overhalet ham indenom.

Alpine F1 Teamchef Davide Brivio understreger dog, at Lundgaard fortsat indgår i akademiets fremtidsplaner.

»Christian er stadig et vigtigt medlem af vores akademi, for han har udvist enormt talent gennem sin juniorkarriere. Efter to år i Formel 2 er det tid til at se på, hvor han skal tage næste skridt, men lige nu skal han bare nyde at køre en anden type racerbil i et nyt miljø,« siger Brivio.

Efter weekendens IndyCar-løb i Indianapolis vender Lundgaard tilbage til Formel 2-mesterskabet, hvor næste afdeling køres i Monza i september.