Wolt, der er kendt for at levere alskens fastfood til deres app-brugere, kommer nu med et nyt koncept, som skal hjælpe odenseanerne med at få fat i dagligvarer.

De åbner et lagerhus, hvor man skal kunne bestille varer fra. Her har de over 2.000 dagligvarer på hylderne.

»Kunder i Odense vil kunne forvente, at de kan bestille deres madvarer via vores app, og så vil de kunne få det leveret indenfor et kvarter til tyve minutter,« siger den danske Wolt-direktør Mikkel Freisleben.

Der er mulighed for at købe varer fra det nye lager fra 15. december. Her vil man fra klokken 10 om formiddagen kunne bestille sine varer i appen.

Lageret ligger på Vestre Stationsvej i Odense, og det er i en radius af fem kilometer derfra, at Wolts bude kan køre ud.

Mikkel Freisleben oplyser, at selvom området med kunder måske for nogle kan virke begrænset, så er de hos firmaet helt overbeviste om, at det kan køre rundt.

»Vi har lavet nogle beregninger ud fra brug af app og så videre, så jeg er helt overbevist om, at det skal nok blive godt.«

Til at starte med har Wolt åbnet 'forretninger' i København, Odense og Aalborg, men i uge 1 i 2022 skal der også åbnes i Aarhus. Desuden oplyser direktøren, at der også skal åbnes et ekstra lager i Odense, så kunder kan få deres varer endnu hurtigere.