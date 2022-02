Inflationen banker i vejret, og Rusland har angrebet Ukraine.

Den kombination har ført til en vild udvikling – som kommer til at ramme alle danskere.

På pengepungen.

Ifølge de nyeste tal fra Danmarks Statistik forventer hele 56 procent af virksomhederne i detailhandlen at hæve priserne i løbet af de kommende tre måneder. Så højt har tallet aldrig været, siden Danmarks Statistik i 2011 begyndte at lave statistik over detailhandlens forventning til prisudviklingen. Det skriver Finans.

Til sammenligning forventede tre – ja, 3 – procent af virksomhederne i detailhandlen at der ville komme prisstigninger for præcis et år siden.

Uanset hvordan dit forbrugsmønster er, må du indstille dig på at blive ramt af udviklingen.

»Dagens tal (tallene er fra fredag, red.) viser desværre, at inflationspresset i økonomien er stærkt tiltagende. Der er udsigt til stigende priser på såvel fødevarer og alt lige fra elektronik, husholdningsudstyr, bøger, tøj og sko, spil og legetøj mv. De eskalerende krigshandlinger i Ukraine vil dertil lægge et yderligere opadgående pres på de allerede høje energipriser,« skriver Tore Stramer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv, i en kommentar.

Især når du handler ind i supermarkedet, vil du komme til at mærke prishammeren.

Hele 75 procent af virksomhederne inden for handel med føde- og drikkevarer regner således med at hæve priserne.

Fredag skrev B.T.s forbrugsredaktør Niels Philip Kjeldsen, hvorfor og hvordan Ruslands invasion af Ukraine kommer til at ramme danskerne på pengepungen. Du kan læse hans analyse HER.

Efter at have taget et lille dyk fra november til december steg inflationen igen i januar. Forbrugspriserne var steget med 4,3 procent i forhold til januar 2021.