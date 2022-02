Den russiske invasion af Ukraine kommer til at gøre ondt på danskernes privatøkonomi. Der er ingen vej udenom.

Det stod allerede klart torsdag, kort efter russernes angreb på Ukraine blev indledt. Og alt tyder på, at det bliver meget værre de kommende uger og måneder.

Da verdens ledere i går én efter én stod frem på tv og holdt taler om, hvordan de vil straffe Rusland med økonomiske sanktioner, erkendte langt de fleste af dem, at de sanktioner også kommer til at koste deres egne borgere i den vestlige verden dyrt.

Den økonomiske krig, som Vesten nu har indledt mod Rusland, føres på mange måder med et tosidet sværd.

Olie, benzin og diesel

Rusland er verdens næststørste eksportør af olie.

Krigsudbruddet torsdag fik den internationale oliepris til at passere 100 dollar tønden for første gang siden 2014, og da den ramte toppen, var det 106 dollar tønden.

Der var kontant afregning. I Danmark steg benzin- og dieselpriserne med omkring 20 øre i løbet af dagen, og det ligner en meget blid forsmag på, hvor prisen er på vej hen.

Danske Bank vurderer, at det langtfra er urealistisk med en benzinpris omkring 15 kroner literen inden for få uger.

Og det er altså uden sanktioner. Torsdag blev der rettet hårde økonomiske sanktioner mod Rusland, men oliesektoren er ikke sanktioneret.

Det kan ikke udelukkes, at der bliver rettet sanktioner mod oliesektoren på sigt, eller at Rusland svarer på sanktionerne ved at skrue ned for olieeksporten.

Sker det, får oliepriserne med sikkerhed et voldsomt nøk op igen, og så stiger priserne på olie, benzin og diesel prompte.

Og de stiger fra et niveau, som i forvejen er enormt højt.

Gas og el

Rusland er verdens største eksportør af naturgas, og omkring 40 procent af al gas i Europa kommer fra Rusland.

Allerede torsdag steg gaspriserne i perioder med 60 procent. Gas er i forvejen dyrt. Og, som vi har set de seneste mange måneder, smitter stigende gaspriser af på elprisen.

Igen: Den markante stigning på gasprisen skete, selvom gas-sektoren ikke blev ramt af sanktioner.

Hverken Joe Biden, Boris Johnson eller EU kom med sanktioner direkte rettet mod gas. Højst sandsynligt fordi de er klar over, at det vil gøre rigtig ondt på egne borgere.

Som en analytiker på BBC World beskrev det fredag morgen: Mens sanktionerne væltede ned over Rusland torsdag, var gasleverancen til Europa, som går gennem Ukraine, upåvirket.

Det væltede ind med millioner af pund, dollar og euro til Rusland i går, fordi de solgte gas i stor stil til de lande, som sanktionerer dem.

Hvis der indføres et stop af import af gas fra Rusland – eller russerne selv skruer ned for leverancerne – kommer energipriserne til at eksplodere.

Det vil udløse en kæmpe ekstraregning på gas og højst sandsynligt også på elektricitet.

En ekstraregning, der kommer oven i en ekstraregning, som i forvejen har rystet mange europæiske husstande over vinteren.

Fødevarer

En fjerdedel af verdens kornproduktion kommer fra Rusland og Ukraine. Kornprisen har i forvejen været meget høj og bidraget til kraftigt stigende fødevarepriser.

Usikkerheden omkring kornleverancer sender kornpriserne i vejret, og hvis Ruslands korneksport sanktioneres hårdt, eller russerne selv trækker stikket, kommer der til at være en massiv kornmangel på verdensmarkedet.

Stigende kornpriser påvirker naturligvis priser på brød og pasta eksempelvis, men korn bruges også til foder til dyr.

Det betyder, at det bliver dyrere at fodre eksempelvis svin og køer, og så får vi stigende priser på kød, mælk, mejeriprodukter osv.

Der er altså lagt op til prisstigninger på fødevarer, som i forvejen er steget markant i pris.

Aktier og kryptovaluta

Aktiemarkederne fik prygl torsdag, og de prygl kom efter et 2022, som har været decideret brutalt på aktiemarkedet i forvejen, hvor fald på 10-20 procent ses over hele linjen.

Hvis du har investeret i aktier, vil du kunne se det i din portefølje. Også din pensionsopsparing får tæv lige nu.

Endnu vildere er det gået for sig, hvis du har investeret i kryptovaluta. Vi taler nærmest om et kollaps på nogle kryptovalutaer – efter en periode, hvor kryptovalutaernes værdi i forvejen har været på vej i kælderen.

Investorerne søger mod sikker havn. Der sker store frasalg i mere risikable aktiver. Kryptovalutaer står forrest i den kø.

Men der er også mange aktier, som falder ind under den kategori, og som altså derfor rammes hårdt af konsekvenserne.

Den onde cocktail for virksomhederne

Alle de ting – dyrere brændstof, dyrere energi, dyrere råvarer – er gift for virksomhederne.

De er i forvejen benhårdt ramt af stigende omkostninger, og nu vælter det ind med endnu flere af slagsen.

Samtidig er det blevet dyrere eksempelvis at optage lån, da renterne er steget.

Der er kun ét sted, virksomhederne kan hente de penge: hos forbrugerne.

Der er ingen tvivl om, at vi går en række tunge, tunge måneder i møde.