Danskernes ansøgninger om julehjælp er i år eksploderet.

For fire uger siden åbnede Mødrehjælpen for ansøgninger om julehjælp, og allerede nu har 14.600 familier søgt om julehjælp.

Det er 44 procent flere end samme periode sidste år, hvor der ellers samlet set var rekord i ansøgninger.

»Det er voldsomt. Især, fordi vi ellers er holdt op med at tale om prisstigninger og inflation,« siger Ninna Thomsen, der er direktør i Mødrehjælpen.

For snart et år siden skrev B.T. en serie om krisejul.

Hun mener, at det først og fremmest bunder i, at der er et stort pres på familiernes økonomi.

»Det kan godt være, at priserne er stoppet med at stige, men de er ikke faldet. I hvertfald for det, der handler om dagligvarer og tøj og så videre,« siger hun.

En ny undersøgelse fra Arbejdernes Landsbank viser da også, at danskerne er presset på pengepungen, selv om inflationen nu er tæt på nul.

Mens priserne for elektricitet og gas er faldet drastisk det seneste år, efter de var eksploderet helt i pris, så er priserne stort set de samme for madvarer og tøj.

Her ses reaktionen fra den enlige mor Liselotte, da hun sidste år fortalte, hvor hårdt det er, at skulle betale for de ekstra udgifter i julen til sine tre børn.

Priserne for eksempelvis kornprodukter og grøntsager er faktisk steget, viser undersøgelsen.

»Jeg synes, det er et så vanvittigt usundt tegn, at så mange har brug for at søge om julehjælp. Det vidner om, at økonomien er rigtig presset,« siger Nanna Thomsen, og tilføjer:

»Vores rådgivere hører fra familier, at man tæller skiverne på rugbrød og fransk brød, så man er sikker på at have nok til hele ugen. Der er forældre, der selv springer måltider over, og når december måned nærmer sig, så tænker de på den pakkeleg, børnene skal have i skolen. «

Ninna Thomsen frygter lige nu, at der ikke er råd til at give nok julehjælp.

Der var også hjælp at hente til en af enlige forældre, der var mest ramt på pengepungen sidste år.

»Det er klart, at det er en frygt, om vi lykkedes med at kunne give julehjælp til alle dem, der har behovet. Og det ved jeg bekymrer rigtig mange, der sidder i vores kampagneteam og også mig selv,« siger hun.

På nogenlunde samme tid sidste år, var der fra Røde Kors en melding om største pres på julehjælpen nogensinde. Og i år ser det altså endnu værre ud.

»Når vi taler med Røde Kors, Blå Kors og Dansk Folkehjælp, der også samler ind til julehjælp, så hører vi det samme. De er også under pres,« siger hun.

Ninna Thomsen oplyser, at organisationerne sammen har taget fat i socialordførerne hos partierne i Folketinget for at foreslå at få hæver julehjælpspuljen på nationalt plan ved næste finanslov.

Men der er endnu ikke kommet nogen konkrete tilbagemeldinger.

