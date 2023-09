Varmeforbrugere i Nykøbing og omegn kan se frem til oktober med en regning mindre.

Forbrugerne vil nemlig ikke blive opkrævet for deres fjernvarme i fjerde kvartal.

Det skriver Nordjyske.

Årsagen er, at Nykøbing Mors Fjernvarmeværk lagde et budget for 2023, som ikke kommer til at holde. Fjernvarmeværket havde fastsat prisen på pr. megawatt-time til 1200 kroner.

Men det kan de nu regulere ned til 900 kroner pr. megawatt-time. Det skyldes, at de høje energipriser vi så i 2022, ikke har været så høje, som man frygtede, da man lagde føromtalte budget.

Dermed har kunderne betalt det, de skal – og slipper dermed for en regning.

Sidste år blev det meldt ud, at Nykøbing Mors Fjernvarmeværk hævede sin pris på varme med svimlende 220 procent.

Fra 625 kroner til cirka 2.000 kroner pr. megawatt-time. Det blev altså senere ændret til 1200 pr. megawatt-time.

Nykøbing Mors Fjernvarmeværk leverer varme til knap 2000 husstande.