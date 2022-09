Lyt til artiklen

Husstande med fjernvarme må grave dybt i lommerne for at betale deres varmeregning.

Prisen på fjernvarme på Mors kommer nemlig til at stige med svimlende 220 procent.

Det skriver TV Midtvest.

Det er kunderne hos Nykøbing Mors Fjernvarmeværk, der skal spare ekstra meget på varmen i år. En af dem, der kommer til at mærke prisstigningerne, er Katja Nyrring:

»Det kommer til at betyde, at vi i vintermånederne skal spare meget. Det er nogle rigtig høje priser på varme, vi skal betale. Jeg synes, det er vildt,« siger hun til TV Midtvest.

Fjernvarmeværket har onsdag varslet, at prisen per Megawatt-time kommer til at stige fra 625 kroner til cirka 2000 kroner – en stigning på 220 procent.

Den enorme prisstigning kommer på grund af de stigende energipriser, der har fået en stor del af landet til at skrue ned og spare på varmen – og pengepungen.

Prisstigningen kommer til at gælde fra den 1. januar 2023.