Fødevarekontrollen har fundet flere hygiejnebomber i en af Coop 365 Discounts butikker.

I en køleenhed med forskellige slags fersk fisk er der målt temperaturer, der langt oversteg det tilladte.

Fersk fisk skal opbevares ved maksimalt to grader for at undgå sygdomsfremkaldende bakterier.

Men det var altså ikke tilfældet, da Fødevarestyrelsen 1. juni gennemførte et kontrolbesøg i Coop 365 Discount på Mozarts Plads i København SV.

Her blev der målt 10,3 grader i flere pakker fersk torsk og 9,1 grader i flere pakker fiskefars med laks og mørksej.

Der blev desuden målt en kernetemperatur på 13,6 grader i rå lakseportioner og en lufttemperatur omkring fisken på 9,5 grader.

Butikken fik besked om straks at kassere al fisken under kontrolbesøget.

'Det forstår jeg virkelig ikke, jeg har lavet kontrolmåling på fisken i morges,' forklarede en repræsentant for butikken ifølge kontrolrapporten.

Den forklaring var dog ikke nok til at undgå en straf.

Butikken har fået en sur smiley og en bøde på 15.000 kroner for sjusk med fødevarehygiejnen.

B.T. har forsøgt at indhente en kommentar fra Coop, men dagligvarekoncernen er endnu ikke vendt tilbage.

Butikken fik også i foråret sidste år, da det var en Fakta, en sanktion af Fødevarestyrelsen.

Dengang skyldtes det mangelfuld rengøring, men forholdet udløste kun en indskærpelse, der er det samme som en mellemglad smiley. Det udløste to opfølgende kontroller, som butikken selv har skullet betale gebyrer for.

B.T. har tidligere undersøgt smileyhistorikken for landets 11 største supermarkedskæder. Her kan du se, hvem der sidste år havde bedst og dårligst styr på hygiejnen.