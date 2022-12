Lyt til artiklen

Det er blevet dyrt at varme huset eller lejligheden op her til vinter. Meget dyrt.

Men et sted i landet har fjernvarmekunderne nu fået en tidlig og særdeles kærkommen julegave.

Mandag kunne Thorsø Fjernvarmeværk i Thorsø nordvest for Aarhus i sit nyhedsbrev annoncere, at bebudede prisstigninger på omkring 35 procent var blevet skrottet. Det skriver TV 2 Østjylland.

I stedet kan fjernvarmeværkets kunder næste år varme deres bolig op til samme pris som hidtil.

Den glædelige nyhed skyldes dels, at der har været flere perioder med billigere strøm end forventet, og dels at Thorsø Fjernvarmeværk snart tager en ny flis-kedel i brug.

Fjernvarmeværket har endda flere gode nyheder til kunderne.

Det varme efterår betyder nemlig, at størstedelen af kunderne skal have penge tilbage.

Også Kredsløb Fjernvarme A/S, der leverer varme til indbyggerne i Aarhus-området, har lovet kunderne, at de ikke kommer til at betale mere for fjernvarmen i 2023, end de har gjort i år.

