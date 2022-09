Lyt til artiklen

Et ophørsudsalg på 25 procent på alle varer lyder umiddelbart som et godt tilbud.

Men for Sparkøbmand Niels Hyldedal er det triste omstændigheder.

Forleden fik han et nedslående opkald fra sin leverandør Dagrofa, som ejer Spar-kæden.

»Det gjorde sindssygt ondt,« siger Niels Hyldedal til B.T.

Opkaldet fra Dagrofa blev det endelige dødsstød til den selvstændige købmand og hans 35 medarbejdere.

»De meddelte mig, at de begærede mig konkurs, fordi jeg ikke længere kan betale mine regninger,« fortæller Niels Hyldedal.

Konkursbegæringen hænger sammen med energiprisernes himmelflugt, forklarer han.

Butikkens seneste elregning lyder på 550.000 kroner for to måneders strøm.

Normalt ligger den på omkring 120.000 kroner. Det vil altså sige en stigning på over 350 procent.

»Jeg synes, vi har gjort, hvad vi kunne for at spare på strømmen. Vi har blandt andet slukket halvtreds procent af lyset i butikken, fjernet impulskølere, sammenpresset vores kølesortiment og haft tænd- og slukur på vores køleskabe med øl og vand.«

»Men det forslår som en skrædder i helvede,« siger Niels Hyldedal.

Fredag i sidste uge lagde han en video på Facebook, hvor han med våde øjne fortalte kunderne, at det er slut.

»Det er hårdt at se sit levebrød blive flået fra hinanden. Jeg har lagt alt i det. Men der er ikke andre muligheder end at stoppe,« siger han.

Det er fire år, siden Niels Hyldedal slog dørene op til sin købmandsbutik i Hørve i Nordvestsjælland.

Sidste åbningsdag er 30. september.

»Jeg er allermest ked af, at mine medarbejdere skal ud og finde andet arbejde. De prøver at smile og give en god betjening, men de er forståeligt nok kede af situationen,« siger Niels Hyldedal.

Så snart nøglen er drejet om, vil han holde en pause og lade batterierne op.

Formentlig venter der ham et større økonomisk efterslæb.

»Hvor meget jeg mangler at betale, ved jeg ikke. Det kommer an på, hvordan det ser ud, når konkursboet er gjort op. Men det er nok et beløb i millionklassen. Det gør mig ked af det og frustreret,« siger han.