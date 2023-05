Med 25 år på bagen skulle man tro, at der ville være styr på butikken.

Men det var langtfra tilfældet, da Fødevarestyrelsen 21. april gennemførte et kontrolbesøg i Bageren i Nansensgade i København K.

Bagerforretningen var så snavset, at det udløste en sur smiley og en bøde på 10.000 kroner.

»Indersiden af låget til æltekarret i bageriet fremstår med klistrede sorte, fugelignende kanter, som flere steder sidder løst,« står der blandt andet i Fødevarestyrelsens kontrolrapport.

Ifølge rapporten var håndvasken i bageriet også beskidt. Den fremstod med »fedtede, snavsede belægninger«, og ved afløbet til håndvasken var der »et større antal bananfluer«.

Bagerforretningen har fået en bøde på 10.000 kroner på grund af dårlig rengøring. Foto: Google Street View Vis mere Bagerforretningen har fået en bøde på 10.000 kroner på grund af dårlig rengøring. Foto: Google Street View

Også et køleskab i et lagerlokale var snavset på fronter og kanter, og gulvet i bageriet fremstod flere steder med »gammelt indgroet snavs under inventar«, står der i rapporten.

Foruden en bøde for mangelfuld rengøring har Bageren i Nansensgade også fået en indskærpelse for mangelfuld vedligeholdelse.

Det medfører to opfølgende kontroller, som ejeren af bageriet selv skal betale gebyr for.

B.T. har forgæves forsøgt at komme en kommentar fra bagerforretningen. Noget kunne da også tyde på, at den synger på sidste vers.

Ifølge et salgsopslag på hjemmesiden hos restaurations- og butiksmælgeren Kornerup-Bang og Partnere er bagerforretningen sat til salg for 899.000 kroner.