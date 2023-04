Lyt til artiklen

Alting gik i fisk, da en sushirestaurant i Aarhus for nylig fik besøg af Fødevarestyrelsen.

Kontrolbesøget resulterede i en sur smiley og et bødeforlæg på 10.000 kroner til Oishii på Nørregade.

Fødevarestyrelsen mente, at sushirestauranten ikke havde fået styr på hygiejnen omkring opbevaring af fødevarer og poser til takeaway-kunder. Noget, som restauranten havde fået indskærpet på et forudgående kontrolbesøg.

Ifølge kontrolrapporten var der i en kælder, som bliver brugt til lager, revner i loftet, der var skadedyrssikret med sølvpapir.

Hertil var der løs puds, spindelvæv og gammelt skidt samt åbne rørføringer i de fleste rum.

Fødevarestyrelsens kontrollant skriver yderligere, at overfladerne i kælderen var »meget rå«, og at det samme gjaldt lofter, vægge og gulve, som desuden ikke var renholdt eller vel vedligeholdt.

»Generelt er kælderen fyldt med ting og mange fødevarer. Der er ikke ryddeligt nok til at virksomheden nemt kan opdage tegn på skadedyr,« står der i rapporten.

Sushirestauranten her på billedet har fået en dyr bøde, og det er ejeren utilfreds med. Foto: Google Street View Vis mere Sushirestauranten her på billedet har fået en dyr bøde, og det er ejeren utilfreds med. Foto: Google Street View

Restauranten oplyste under tilsynet, at de ville fjerne fødevarer og fødevarekontaktmaterialer fra lagerrummet i kælderen.

Kontrolrapporten nævner også, at Fødevarestyrelsens kontrollant fik under tilsynet også telefonisk med ejeren af Oishii. Han mente, at restauranten havde gjort rigtig meget og syntes ikke, at bøden var fair.

Det fastholder han også efterfølgende i et interview med TTV 2Østjylland, der bragte historien før B.T.

»Det er bare svært at drive restaurant i øjeblikket, for det er ikke nemt at finde ansatte, mens alt fra fisk til ris er steget i pris. Så kommer det her oven i, og der er ingen undskyldning, nej, men vi har virkelig gjort noget for at få rettet op,« siger ejer Jesse Wang til TV 2 Østjylland.

Kontrolbesøget hos Oishii hos fandt sted 9. marts.